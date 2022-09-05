"Yozgat'ın ilçe hastanelerinde uzman doktor yok"

Türkiye'de sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet ve ücretlerin yetersizliği gibi nedenlerle sağlık çalışanları ya iş bırakıyor ya da yurt dışına gidiyor.





Bu durum bir dizi sorunu da beraberinde getirirken, söz konusu gelişmelere dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven'in Yozgat'ın ilçe hastanelerinde uzman doktor olmadığını belirttiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat genelinde yaşanan uzman doktor açığını gündeme getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat genelinde yaşanan uzman doktor açığını gündeme getirdi.

CHP Milletvekili Keven, Yozgat Şehir Hastanesinde doluluk sağlamak amacıyla ilçe hastanelerinde uzman doktor sıkıntısı yaşandığını söyledi. Keven, “Yozgat'ta doktor açığını defalarca söylememize rağmen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duymadı. Ancak yaşanan bir gerçek var. Yozgat Şehir Hastanesinde hasta yoğunluğu sağlayabilmek için ilçe devlet hastanelerine uzman doktor atanmıyor. Çünkü Şehir Hastaneleri modelinde kapıdan içeri giren hastanın attığı her adım yüklenici firma için para! Hastayı müşteri gibi gören bir zihniyet var. Bundan dolayı da en kolay bulunması gereken branşlarda bile ilçelerde uzman doktor yok. Yüzlerce şikâyet telefonu alıyorum. ‘Bir göz muayenesi için çıkıp Yozgat Şehir Hastanesine gitmek zorunda kalıyoruz’ diyorlar. Aşırı bir talep oluştuğu için randevu almakta da zorlanıyorlar. Örneğin Yerköy ilçemizde göz doktoru yok, kadın doğum uzmanı yok, KBB uzmanı yok, genel cerrah yok! Yani büyük bir ilçede bulunması gereken pek çok branş ilçelerimizde maalesef yok. Bunca insana bu eziyet neden reva görülüyor?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.