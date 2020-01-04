Yozgat'ta işten çıkartılan işçiler eylem başlattı

Türk-İş’e bağlı Maden-İş Sendikasına üye işçiler, sabah saatlerinde maden ocağının önüne giderek çadır kurdu. İşyeri temsilcisi Fatih Arslan, 31 Aralık’ta 135 kişinin işten çıkarıldığını söyledi. 5 ay önce madende yer altı faaliyetinin durdurulduğunu ve gerekçe olarak da artık açıktan maden arayacaklarının bildirildiğini belirten Arslan, “Bu süreçte maaşlarımız ya geç yattı ya da verilmedi. Kasım ve Aralık ayı ücretlerimiz hala içerde. Tazminatımızı da alamadık” dedi.







Alacaklarının yanı sıra kendilerine başka yerde çalıştırma sözü verildiğini anlatan Arslan, yer altı faaliyeti durduktan sonra Merzifon’daki maden ocağında, Sorgun Linyit İşletmesi’nde ve hafriyat alan şirkette çalışacakları sözünün tutulmadığını açıkladı.





İşten atıldıktan sonra eylem yaptıklarını, şimdi de Sorgun Linyit İşletmesi önünde çadır kurarak eylemlerini büyüteceklerini anlatan Arslan, yer üstü yürüyen faaliyet nedeniyle işletmeye gelen kömür taşıyan araçları da içeri sokmadıklarını söyledi. Arslan kendilerine verilen iş sözü tutuluncaya kadar çadırda bekleyeceklerini ve eylemlerinin süreceğini açıkladı.





‘SÖZ UÇAR YAZI KALIR’





Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, işçileri ziyaret ederek, şirket yetkilileriyle görüştü. Ekinci, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin, işten çıkarılan işçilerin başka işe yerleştirilmesi konusunda söz verdiğini söyledi. İşçilerin haklarını aradığını ifade eden Ekinci, “İşçi kardeşlerimizin işten çıkarılmaları bir tepki uyandırdı. Şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde sözlü olarak bu işçilerin mağdur edilmeyeceği, bir yere yerleştirileceği ve hiç kimsenin işsiz kalmayacağı söylendi. Buradaki işçi kardeşlerimiz ve bizler biraz tedirginiz. ‘Söz uçar, yazı kalır’, yazıya dökülmesi lazım” dedi.