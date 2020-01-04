Samanyolu Haber /Gündem / Yozgat'ta işten çıkartılan işçiler eylem başlattı /04 Ocak 2020 18:01

Yozgat'ta işten çıkartılan işçiler eylem başlattı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 5 gün önce faaliyetine son verilen Yeni Anadolu Madencilik şirketindeki 135 işçi kışın ortasında işsiz kaldı. 2 aylık maaşlarını ve tazminatlarını alamayan, maden kapandıktan sonra kendilerine başka yerde iş bulunacağı sözleri tutulmayan işçiler maden önünde çadır kurarak direnişe başladı.

SHABER3.COM

Türk-İş’e bağlı Maden-İş Sendikasına üye işçiler, sabah saatlerinde maden ocağının önüne giderek çadır kurdu. İşyeri temsilcisi Fatih Arslan, 31 Aralık’ta 135 kişinin işten çıkarıldığını söyledi. 5 ay önce madende yer altı faaliyetinin durdurulduğunu ve gerekçe olarak da artık açıktan maden arayacaklarının bildirildiğini belirten Arslan, “Bu süreçte maaşlarımız ya geç yattı ya da verilmedi. Kasım ve Aralık ayı ücretlerimiz hala içerde. Tazminatımızı da alamadık” dedi.

Alacaklarının yanı sıra kendilerine başka yerde çalıştırma sözü verildiğini anlatan Arslan, yer altı faaliyeti durduktan sonra Merzifon’daki maden ocağında, Sorgun Linyit İşletmesi’nde ve hafriyat alan şirkette çalışacakları sözünün tutulmadığını açıkladı.

İşten atıldıktan sonra eylem yaptıklarını, şimdi de Sorgun Linyit İşletmesi önünde çadır kurarak eylemlerini büyüteceklerini anlatan Arslan, yer üstü yürüyen faaliyet nedeniyle işletmeye gelen kömür taşıyan araçları da içeri sokmadıklarını söyledi. Arslan kendilerine verilen iş sözü tutuluncaya kadar çadırda bekleyeceklerini ve eylemlerinin süreceğini açıkladı.

‘SÖZ UÇAR YAZI KALIR’

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, işçileri ziyaret ederek, şirket yetkilileriyle görüştü. Ekinci, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin, işten çıkarılan işçilerin başka işe yerleştirilmesi konusunda söz verdiğini söyledi. İşçilerin haklarını aradığını ifade eden Ekinci, “İşçi kardeşlerimizin işten çıkarılmaları bir tepki uyandırdı. Şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde sözlü olarak bu işçilerin mağdur edilmeyeceği, bir yere yerleştirileceği ve hiç kimsenin işsiz kalmayacağı söylendi. Buradaki işçi kardeşlerimiz ve bizler biraz tedirginiz. ‘Söz uçar, yazı kalır’, yazıya dökülmesi lazım” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yozgat'ta işten çıkartılan işçiler eylem başlattı Sonraki Haber >>

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...

Bu inişe yürek dayanmaz!

Bu inişe yürek dayanmaz!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:15:15