YPG: ABD verdiği sözünü tutmadı, kendimizi savunacağız

Euronews'te yer alan habere göre açıklamada ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekiliyor olmasının IŞİD ile mücadelede çok büyük bir 'negatif etki' yapacağı ileri sürülürken şu ifadelere yer verildi:







"Amerikan güçleri verdikleri sözleri tutmadı ve Türkiye sınırından çekilmeye başladılar. Şimdi Türkiye kuzey ve doğu Suriye'yi işgal hazırlığı içine girdi."







Saatler önce Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise Türkiye'nin uzun zamandır planlamakta olduğu askeri operasyon için kısa süre içerisinde Suriye'ye gireceği ve burada 'güvenli bölge' adını verdiği bir alan oluşturacağı kaydedilirken ABD güçlerinin bu bölgenin oluşturulmasına ve bu operasyona destek veya katılımcı olmayacağı vurgulandı.

