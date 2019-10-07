Samanyolu Haber /Gündem / YPG: ABD verdiği sözünü tutmadı, kendimizi savunacağız /07 Ekim 2019 10:11

YPG: ABD verdiği sözünü tutmadı, kendimizi savunacağız

Washington'ın Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin operasyon hamlesine yeşil ışık yakmasına ilişkin olarak YPG'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri tarafından yapılan ilk açıklamada ABD'nin verdiği sözleri tutmadan Türkiye sınırından çekildiği doğrulandı ve YPG'nin "Türkiye'nin operasyonuna karşı bir an bile tereddüt etmeden bölgede kendisini savunacağı" belirtildi.

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Euronews'te yer alan habere göre açıklamada ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekiliyor olmasının IŞİD ile mücadelede çok büyük bir 'negatif etki' yapacağı ileri sürülürken şu ifadelere yer verildi:

"Amerikan güçleri verdikleri sözleri tutmadı ve Türkiye sınırından çekilmeye başladılar. Şimdi Türkiye kuzey ve doğu Suriye'yi işgal hazırlığı içine girdi."

Saatler önce Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise Türkiye'nin uzun zamandır planlamakta olduğu askeri operasyon için kısa süre içerisinde Suriye'ye gireceği ve burada 'güvenli bölge' adını verdiği bir alan oluşturacağı kaydedilirken ABD güçlerinin bu bölgenin oluşturulmasına ve bu operasyona destek veya katılımcı olmayacağı vurgulandı.
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