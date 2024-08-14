'Şantaj' tartışması: 'Nasıl AKP'ye geçmek zorunda bırakıldıklarını biliyoruz'

'KARİZMANIZI FENA ÇİZDİRDİNİZ'

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve bizi ikna etmek için ittifak taahhüdünü (protokolünü) nasıl imzaladığınızı, sonra o şartların hiçbirini yerine getirmeyişinizi ve millet gerçek yüzünüzü görmesin diye Yeniden Refah’a durmaksızın nasıl operasyon çekmeye çalıştığınızı da konuşalım! Buyurun, Hodri Meydan! Sn. Çelik, Belediyelerimizi çalarak bizden bir şey eksiltmediniz ama kamuoyunda kendi karizmanızı fena çizdirdiniz.”

'BELEDİYE BAŞKANLARINA DÜŞEN PARTİSİNDE KALMAK'

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, Yeniden Refah Partisi’nden AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına ilişkin bir gazetecinin sorusuna şu yanıtı verdi:

'SEÇİLMİŞ BAŞKANLAR MİLLETİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMALIDIR'

Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'GÜLPINAR PARTİMİZDEDİR'

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile ilgili söylentilere ilişkin de değerlendirmede bulunan Suat Kılıç, “Bütün belediye başkanlarına, başka partilerden seçilenlere de bizim tavsiyemiz kendilerini seçen insanların iradesine, ilgisine, güvenine layık kalmaları ve beş yıl boyunca o parti logosuyla verilmiş olan emanete sonuna kadar sahip çıkmalarıdır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gürpınar'ı bu tartışmalardan tenzih ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız hem partiye geçişimiz sürecinde hem de sonrasındaki açıklamalarında partisindeki huzurunu, partisinden duyduğu memnuniyeti ve Urfa halkına hizmet etme iradesini defalarca bize de kamuoyuna da beyan etmiştir. Bu tartışmaların kasıtlı polemikler olduğunu ve bir yıpratma kampanyasının yansımaları olarak cereyan ettiğini düşünüyorum. Gülpınar partimizdedir, Şanlıurfa'dadır. Hizmetine devam etmektedir. Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçildiği gün olduğu gibi beş yıl boyunca hizmetine devam edeceğine yönelik inancımız ve kanaatimiz kendisiyle ilgili tamdır” şeklinde konuştu.

'CAN ATALAY OTURUMUNA KATILACAĞIZ'

Kılıç, 16 Ağustos Cuma günü TBMM’de yapılacak Can Atalay oturumuna katılacaklarını da söyleyerek konu ile ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulundu:

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, “Belediye başkanları kendi öz iradeleriyle partimize katılıyor” diyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e “Yeniden Refah Partisi’nden kendi hür iradeleriyle AK Parti’ye geçtiğini iddia ettiğiniz belediye başkanlarının her birinin nasıl bir hikaye ile AK Parti’ye geçmek zorunda bırakıldığını tek tek biliyoruz” diye tepki gösterdi.Mehmet Altınöz’ün sosyal medya hesabından paylaşımı şöyle:“Sayın Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi’nden kendi hür iradeleriyle Ak Parti’ye geçtiğini iddia ettiğiniz belediye başkanlarının her birinin nasıl bir hikaye ile AK Parti’ye geçmek zorunda bırakıldığını tek tek biliyoruz. Dahası, o ilçelerdeki vatandaşlarımız da bu ahlak yoksunu siyasetin farkında ve uygulamalarınız o vatandaşlarımızın da şu anda ana gündemi durumundadır. Sn. Çelik, eğer cesaretiniz varsa, kendinizi en rahat ifade edeceğiniz, yandaşınız olan bir televizyon kanalında sizi karşılıklı canlı yayına davet ediyorum. Sonuçta siz Türkiye’nin 2. büyük partisini temsil ediyorsunuz; biz de 3. büyük partisini temsil ediyoruz. Oturup şöyle enine boyuna bir konuşmamız çok iyi olmaz mı? Tüm iddialarınızı konuşalım.Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Devletin sahip olduğu imkanları, kamunun gücünü kudretini, muhalefetin seçilmiş belediye başkanlarını şu ya da bu şekilde etki ve baskı altına alacak şekilde kullanmak hukuka uygun değildir. Adalete uygun değildir. Hakkaniyete uygun değildir. Bir partiden seçilmiş belediye başkanlarını istifa ettirip kendi partinize katmak haksız ve adaletsiz bir uygulamadır.” dedi.“31 Mart 2023 Yerel Seçimleri daha yeni cereyan etti. Millet iradesi sandığa yansıdı. Millet hangi ilde, ilçede, adayı partinin belediye başkanı olarak görmek istediğini oylarıyla birlikte sandığa yansıttı. O andan itibaren seçilen bütün belediye başkanlarına düşen görev beş yıl boyunca milletin tevdi ettiği emaneti omuzlarında taşımak, partisinde kalmak, emanete sahip çıkmaktır. Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçimlerde kazandığı 63 belediyeden 13 belediye başkanının partiden ayrıldı. Bunu normal bir durum olarak göremeyiz. Bu belediye başkanlarının önemli bir kısmı bugün AK Parti'ye katılım sağladı. Devletin sahip olduğu imkanları, kamunun gücünü kudretini, muhalefetin seçilmiş belediye başkanlarını şu ya da bu şekilde etki ve baskı altına alacak şekilde kullanmak hukuka uygun değildir. Adalete uygun değildir. Hakkaniyete uygun değildir. Bir partiden seçilmiş belediye başkanlarını istifa ettirip kendi partinize katmak haksız ve adaletsiz bir uygulamadır. Seçimin mantığına, siyasetin sosyolojisine, seçmen iradesinin sandığa yansımasına da tümüyle aykırıdır.”“Yeniden Refah Partisi'nin bakanlıkları bürokratik kurumları yok. Büyük bütçeleri yok. Belediyeleri borçlandırma yetkisi yok. Belediye başkanlarımıza kredi veremiyoruz, para bulamıyoruz. Çöp kamyonu gönderemiyoruz ama belediyenin kendi imkanlarıyla fırsatlar oluşturması ve halkın ihtiyaçlarına cevaplar bulmasıdır. Ankara'daki devlet kurumlarının da hangi partiden olursa olsun bütün belediyelere ve başkanlarına parti ayrımı yapmaksızın eşit yaklaşmasıdır. Siz belediye başkanlarına hizmet edemez hale getirirseniz ve belediye başkanları da bu nedenle partilerinden ayrılmayı düşünürlerse burada açığa büyük bir adaletsizlik çıkar. Yer değiştirmek gidene de yaramaz. Seçilmiş belediye başkanları ellerindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun kendi partilerinde kalmalıdır. Milletin emanetine sahip çıkmalıdır. Hizmet etmelerine mani olan adaletsiz ya da dışlayıcı uygulamalar varsa bunu da halka anlatmaları halkın dikkatine sunmalarıdır.”“Cumhur İttifakı'na ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş‘a açık bir çağrıda bulunmak istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinde normlar hiyararşisine riayet edilmelidir. Kanunlar hiyerarşisine özen gösterilmelidir. Yüksek yargı kurumları arasındaki çatışmanın çözüm merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Eğer TBMM yüksek yargı çatışmayı çözemezse, gidilecek yer bellidir; Millet iradesidir. Gerekiyorsa anayasa değiştirilsin ama bu polemiklerle Türkiye lütfen meşgul edilmesin. Aylardır Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında gidip gelen bir dosya var Bu dosya adeta pinpon topuna dönüştürüldü ve yargıdaki bu çatışmanın yargı sistemine, adalet anlayışımıza yönelik meydana getirdiği güvensizliğin Türkiye’yi yönetenler farkında değil. Bu nedenle Sayın Numan Kurtulmuş’a Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla bir çağrıda bulunmak istiyorum; Sayın Kurtulmuş lütfen TBMM’nin yeni yasama döneminde bu konuyu kalıcı bir çözüme kavuşturmak üzere yeniden toplantıya çağırınız. Gerekirse tek maddelik bir anayasa değişikliğinin öncülüğünü yapınız.”