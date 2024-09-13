Samanyolu Haber /Gündem / YRP’deki istifa furyası Elazığ’a sıçradı /13 Eylül 2024 20:18

YRP’deki istifa furyası Elazığ’a sıçradı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa etmesiyle başlayan furya Elazığ’a sıçradı. YRP’li Bükardi Belediye Başkanı Ali Açmaz’ın istifasından sonra Beyhan Belediye Başkanı Bayram Öztürk de 6 meclis üyesiyle birlikte YRP’den istifa etti.

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Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi YRP’li Mehmet Kasım Gülpınar’ın partisinden istifasının ardından Şanlıurfa’da birçok meclis üyesi de istifa etmişti. YRP’deki istifalar Elazığ’a da sıçradı.

YRP’Lİ BAŞKAN, 6 MECLİS ÜYESİYLE İSTİFA ETTİ

Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Belediye Başkanı Ali Açmaz’ın partisinden istifa edip AKP’ye katılmasının ardından YRP’de bir belediye başkanı daha istifa ettiğini duyurdu. 31 Mart yerel seçimlerinde Palu’nun Beyhan beldesini kazanan YRP’li Bayram Öztürk 6 meclis üyesiyle birlikte YRP’den istifa ettiğini açıkladı.

"EŞİT HİZMET SAĞLAMAK AMACIYLA İSTİFA ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

İstifasına ilişkin yazılı açıklama yapan belediye başkanı Bayram Öztürk şu ifadeleri kullandı:

* "Kıymetli hemşehrilerim; sizlerin teveccühü ile 31 Mart seçimlerinde almış olduğumuz emanetimizi, vatandaşlarımızla istişare edip eşit hizmet sağlamak amacıyla en ince ayrıntısına kadar düşünerek aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak şahsım ve 6 Belediye Meclis Üyeleri olarak istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın beldemize, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

YRP’den istifa eden meclis üyelerinin Ahmet Topçuoğlu, Hüseyin Kılıç, Burhanettin Bahçeci, Bedri Özdemir, Bekir Açık ve Hüseyin Özmen olduğu belirtildi.
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