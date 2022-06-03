YRP lideri Fatih Erbakan imzayı attı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan EYT’lilerin sorununu iktidara gelir gelmez ilk 3 ayda çözüleceğine dair hazırlanan noter tasdikli taahhütnameyi düzenlenen basın toplantısında EYT Dernekler Federasyonu Başkanı Gönül Boran’a verdi.



Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununa ilişkin yaptığı açıklamada faize, imtiyazlı holdinglere ve israfa verilen paranın az bir kısmı ile EYT sorununun rahatlıkla çözülebileceğini söyledi.



Basın toplantısına EYT Federasyon Başkanı Gönül Boran ve farklı illerden çok sayıda EYT mağduru katıldı.



Milyonları ilgilendiren bu soruna gösterdiği ilgiden dolayı Erbakan’a teşekkür eden EYT Federasyon Başkanı Gönül Boran, "Uzun yıllardır bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadelenin de artık bir sona yaklaştığına inanıyoruz. Yıllarca seçim bildirgelerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yer aldı ama söz verip de sözünü yerine getirmeyenlere de şahit olduk. Biz devletimizden, hükümetimizden, görüştüğümüz tüm siyasi partilerden sadece kazanılmış hakkımızı istiyoruz. Biz lütuf, hibe, bağış istemiyoruz. Sadece anayasal hakkımızla bize tanınan şartlarda ne sunulmuşsa o şartların iadesini istiyoruz. Bunu yaparken de insanca yaşayabileceğimiz maaşlarla hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



‘Borca karşın ödenecek faiz anaparayı geçmiş durumda’



Türkiye'nin kaynaklarının faiz, israf ve imtiyazlı holdinglere aktarıldığını, bundan dolayı vatandaşa para kalmadığını söyleyen Erbakan ise, "Türkiye aslında zengin bir ülke. Cenab-ı Allah her türlü kaynağı, nimeti vermiş, dünyanın en güzel coğrafyasında en güzel iklimine sahip, en verimli topraklarına sahip, jeostratejik önemi yüksek olan bir noktada, muazzam, artan ve genç bir nüfusu var. Her türlü imkân var ama neden vatandaşın yüzü gülmüyor? Neden hakkını alamıyor? Neden eziliyor? Çünkü yanlış ekonomi politikaları uygulanıyor. Biz hep gider kalemlerinden bahsediyoruz. Milli Görüş dışındaki zihniyetler kaynak üretemedikleri için ihtiyaçlarını borçla karşılıyorlar. Bu borçlar da öyle bir noktaya geliyor ki bugün Türkiye'nin bütçesinden borçlara ödenen faiz miktarı anaparanın üzerine çıkmış durumda. Milyarlarca dolar borç faizine para verilmesi gerekiyor. İçerisinde bulunduğumuz yılın ilk 4 ayına bakıldığında 300 milyar lira borç faizine para aktarılacak. AK Parti hükümeti bugüne kadar 520 milyar dolar faize para vermiş. 300 milyar bu sene, gelecek sene de 300 milyar vereceksiniz. Bu milletin imkânları, toplanan vergiler, kaynaklar faize gidiyor. İkinci gider kaynakları imtiyazlı holdinglere kaynak aktarma. Bir dolarlık işlerin 5 dolara, 10 dolara ihale edilmesi. Tabiri yerindeyse ballı kaymaklı işleri alan müteahhitlere, holdinglere bir de üstüne 128 kez vergi muafiyeti çıkarılmış. Bunlardan sadece bir tanesi 9,5 milyar lira. Bir holdingin bir kalemde 9,5 milyar lira vergi borcunu affediyor. Bu milyar dolarlar faize, holdinglere gittiğine göre EYT'liye, çiftçiye, emekliye, memura, işçiye, küçük esnafa destek kalmıyor." diye konuştu.