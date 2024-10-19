Samanyolu Haber /Politika / YRP'de deprem! Topluca istifa ettiler /19 Ekim 2024 09:03

YRP'de deprem! Topluca istifa ettiler

Konya'da Yeniden Refah Partili Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan ve meclis üyeleri partiden istifa etti. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirten Orhan, "Almış olduğumuz bu karar, yoğun istişareler neticesinde tüm yönleriyle düşünülmüş ve halkımızın görüşleriyle de desteklenmiş bir karardır" dedi.

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Konya'da, Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan ile Yeniden Refah Partili (YRP) meclis üyeleri partiden ayrıldı. Orhan, partisinden istifa ettiğini, bundan böyle yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Değerli hemşehrilerimizden gelen talep ve çağrılara her daim öncelik göstererek onlara hizmet etmenin gayreti ve çabasında olduk. Halkımızın göstermiş olduğu teveccüh ile çıkmış olduğumuz bu yolda, en doğru zeminde çalışmalarımızı yürütebilmek, Altınekin’imiz için daha iyi hizmetlere odaklanabilmek maksadıyla bugünden itibaren şahsım ve Belediye Meclisi Üyesi arkadaşlarımla birlikte Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek görevimize ‘Bağımsız’ olarak devam etme kararı aldık.

Almış olduğumuz bu karar, yoğun istişareler neticesinde tüm yönleriyle düşünülmüş ve halkımızın görüşleriyle de desteklenmiş bir karardır. Bu minvalde önümüzdeki yeni sürecin şahsım, arkadaşlarım ve tüm halkımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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