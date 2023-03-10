YSK açıkladı: Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs olarak açıkladığı seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.





Basın mensuplarına konuşan Yener, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir" dedi.





Yener ayrıca, "Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı seçimininin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" bilgisini paylaştı.





Çalışmalara devam ettiklerini belirten Yener, "Kamu görevlilerinin istifası ile ilgili tarih belirleme çalışması devam edecek" ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN KARARI İMZALADI





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklama yaptı.





Erdoğan, açıklamasından önce Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır" ifadelerini kullandı.





Öte yandan Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.





Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116’ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.