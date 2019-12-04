YSK, AKP'li belediye başkanını görevden alacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından AKP'li Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yarın görevden alınacağını duyurdu.





"Yerel seçimin üzerinden henüz 8 ay geçtikten sonra bu noktaya gelinmiş olmasının nedeni ise YSK’nın güvenlik soruşturmalarındaki bir detayı atlamış olması. Seçim sonrasıaday gösterilmeyen eski başkan da bu detaya ulaşmış ve dosyayı ortaya çıkarıp YSK’nın önüne koymuş. YSK da yarın yapacağı toplantıda dosyayı ele alacak ve büyük olasılıkla başkanın görevden düşürülmesi yönünde karar verecek. Çünkü görevden düşürülecek başkanın seçildiği AK Parti’nin temsilcileri de yapacak başka bir çarenin olmadığı görüşünde" diyen Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:





"Gelelim ilginç olaya…





Geçen yıl bu aylarda belediye başkan aday isimleri belli olmaya başlayınca Şanlıurfa’da deprem yaşanmış ve Ceylanpınar, Akçakale, Harran dahil birçok yerde AK Parti, mevcut başkanlarının yerine yenilerini göstermişti.





Mevcut başkanlar da bu tutumu protesto etmek için AK Parti’den istifa edip bir başka partiden adaylığını koymuştu.





Bunlardan biri de Ceylanpınar’ın o dönemdeki AK Partili Belediye Başkanı Menderes Atilla oldu, Demokrat Parti’den adaylığını koydu.





Ancak AK Parti’nin aday gösterdiği Abdullah Aksak’a karşı yarışı kaybetti.





Aksak’ın göreve başlaması sonrası, kızının belediyede maaşlı çalıştırması dahil Atilla hakkında bazı iddialar gündeme getirildi.





Görünen o ki rekabet bitmemiş, AK Parti’den konuyla ilgili bir ismin aktardığına göre Menderes Atilla, Belediye Başkanı seçilen Abdullah Aksak’ın 18 yaşından küçükken üzerinde ruhsatsız silah yakalatıp bir yıldan fazla hapis cezası almasına ilişkin dosyaya ulaşmış.





Aktardıklarına göre bu dosyayı da YSK’ya ulaştırmış.





AK Parti’nin konu ile ilgili bir yetkilisi ile dünkü sohbetimizde belediye başkanı seçimi öncesi yaptığı güvenlik soruşturmasında Aksak’ın hapis cezasının fark edilmemesinin nedenini şöyle izah etti:





'Bir yıldan fazla ceza almasına neden olan ruhsatsız silahı yakalattığı tarihte 18 yaşın altındaymış ve davasına bu nedenle çocuk mahkemesi bakmış. Çocuk mahkemesinin kararları da gizli olduğu için oraya bakılmamış. Ama bulup getirdiler biz de konuyu ele alacağız.'





Gören o ki Belediye Yasası’nın 44. maddesi gereği bir yıldan fazla ceza alıp seçilme yeterliliğini kaybettiği için başkanlığı düşecek.





Bundan sonraki sürece ilişkin de farklı tartışmalar olmakla birlikte Belediye Kanunu’nun 45. maddesi çok açık:





'Belediye Başkanlığı’nın herhangi bir nedenle boşalması durumunda (terör hariç) vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır… Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan seçer…'





YSK’nın yarın karar vermesi halinde iş Ceylanpınar Belediye Meclisi’ne kalacak."