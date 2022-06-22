'YSK Başkanı karara soğuk bakıyor, AKP YSK için yeni arayışta'

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), Başkan Muharrem Akkaya ve 4 üyenin görev süresi yıl sonunda doluyor. İktidar, Akkaya ve 4 üyenin görevde kalmasını isterken, başkan ve üyeler teklife soğuk bakıyor.





Milli Gazete'nin haberine göre, YSK Başkanı Muharrem Akkaya’nın kurum içinde yaşanan bazı durumlardan rahatsız olduğu ifade edilirken, görevinin uzatılmasını istemediği belirtiliyor. İktidarın görev süresini uzatmaktan yana olduğu başkan ve üyelerin bu tavrının devam etmesi ihtimaline karşı da hem Yargıtay’da hem Danıştay’da yeni başkan ve üyeler için nabız yokladığı öğrenildi.