Samanyolu Haber /Gündem / 'YSK Başkanı karara soğuk bakıyor, AKP YSK için yeni arayışta' /22 Haziran 2022 11:18

'YSK Başkanı karara soğuk bakıyor, AKP YSK için yeni arayışta'

YSK’da Başkan Muharrem Akkaya ve 4 üyenin görev süresi doluyor. İktidarın, Akkaya ve 4 üyenin görevde kalmasını istediği iddia edildi.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), Başkan Muharrem Akkaya ve 4 üyenin görev süresi yıl sonunda doluyor. İktidar, Akkaya ve 4 üyenin görevde kalmasını isterken, başkan ve üyeler teklife soğuk bakıyor.

Milli Gazete'nin haberine göre, YSK Başkanı Muharrem Akkaya’nın kurum içinde yaşanan bazı durumlardan rahatsız olduğu ifade edilirken, görevinin uzatılmasını istemediği belirtiliyor. İktidarın görev süresini uzatmaktan yana olduğu başkan ve üyelerin bu tavrının devam etmesi ihtimaline karşı da hem Yargıtay’da hem Danıştay’da yeni başkan ve üyeler için nabız yokladığı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'YSK Başkanı karara soğuk bakıyor, AKP YSK için yeni... Sonraki Haber >>

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri

Erdoğan Rejimi'nin Türkiye dışındaki pis işleri

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alınamıyor

Mersin Limanı'na giden 845 kilo kokain yakalandı

Mersin Limanı'na giden 845 kilo kokain yakalandı

71 Harbiyeliye tahliye

71 Harbiyeliye tahliye

Taksicilerden akaryakıt zammı protestosu

Taksicilerden akaryakıt zammı protestosu

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:06:34