YSK Başkanı Yener'den son dakika açıklaması!

YSK Başkanı Ahmet Yener sisteme girilen verilere ilişkin açıklama yaptı.







Yener, şunları söyledi:





“YSK’nin veri girişiminde herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle de payaşılmaktadır. Bilindiği gibi cumhurbaşkanı adayı sayımız 4, 24 tane de siyasi partimiz seçimlere katılmaktadır. Sandık alanlarından gelen sonuçlarından ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına veri girişi söz konusu olmaktadır. Şu ana kadar yüzde 47,08 yurt dışında ise yüzde 12,60 oy girişi gerçekleşmiştir.”







