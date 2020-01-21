YSK Başkanı'ndan gider ayak ilginç teklif: Oy zarfı kaldırılsın

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 7 yıllık görev süresini değerlendirdi.





YSK Başkanlığına 24 Ocak 2013'te 6 yıllık süre için seçildiğine işaret eden Güven, daha sonra süresinin bir yıl uzatıldığını, 24 Ocak 2020'de 7 yıllık süresini tamamlayacağını aktardı.





YSK'nın 15'inci başkanı olduğunu belirten Güven, görevde bulunduğu sürede iki Cumhurbaşkanlığı, üç milletvekilliği, iki mahalli idareler seçimi, bir de halk oylaması olmak üzere sekiz seçim yapıldığını anlattı.





Güven, bunların yanı sıra görevde bulunduğu sürede Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), esnaf odalarının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) seçimlerinin, siyasi partilerin kongrelerinin, ara ve yenileme seçimi olmak üzere çok sayıda seçimi gerçekleştirildiğini aktardı.





"TÜRKİYE'DE SEÇİMLER ZOR GEÇİYOR"





En çok hangi seçimde zorlandığı sorusu üzerine Güven, Türkiye'de siyasetin, halkın seçime ilgisinin büyük olduğunu, seçimlerin zor geçtiğini, kolay bir seçim bulunmadığını söyledi.





Güven, "Türkiye'de demokrasinin tesis edildiği yer YSK. Burada seçimler ne kadar sağlıklı tamamlanırsa gelecek günlerde siyaset ve ülke o kadar rahatlar. Seçimleri yapan da seçimlerde yarışan da siyasi partilerdir. Biz seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik." değerlendirmesinde bulundu.





Seçimlerde sandık kurullarının esas olduğunu, bu kurullarda yer alanlardan 2'sinin devlet memuru, 5 kişinin ise siyasi parti üyelerinden oluştuğunu dile getiren Güven, sandık kurulu üyelerinin seçimi yürüttüğüne işaret etti.





"DÜNYADAKİ TEK UYGULAMA"





Sayım döküm cetvellerinin, sandık sonuç tutanaklarının, ilçe birleştirme, il birleştirme tutanaklarının siyasi partilerle paylaşıldığına değinen Güven, böylece siyasi partilere sandığı denetleme imkanı sunulduğuna işaret etti.





Güven, bu verilerin seçimlerden sonra da vatandaşların erişimine açıldığına, YSK'nin internet sitesine girenlerin oy kullanılan sandıklardaki ıslak imzalı tutanaklarına ulaşabileceğini belirterek bunun da dünyada tek olduğunu belirtti.





"YSK BİYOMETRİK KİMLİK UYGULAMASINA HAZIR"







Güven, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Türkiye'de seçim ne kadar tartışılırsa tartışılsın seçim güvenliği açısından dünyanın en iyilerinden birisiyiz. Bizim gibi siyasi partiler eliyle seçim yapıp da bunu tarayarak birleştiren, itirazları siyasi partilerin üyelerinin olduğu yerlerde değerlendiren başka bir ülke yok. Biyometrik kimlik uygulamasına bizim de geçmemiz gerekir. YSK buna hazır. Oy kullanmaya gelen kişinin biyometrik kimliğini gösterdiğinde, bilgisayarla kimin oy kullanmaya geldiğini müşahitlerin, sandık kurulu üyelerinin, vatandaşların kontrol imkanı olacaktır. Biyometrik kimlik uygulamasının bir an önce tamamlanması gerekir. Yurt dışında bu rahat bir şekilde kullanılıyor."





Sadi Güven, YSK'nin güçlü bir sisteme sahip olduğunu, seçim dönemlerinde yurt dışından ve yurt içinden yapılan çok sayıda siber saldırıya maruz kalındığını, sistemin bu saldırıları başarıyla karşıladığını kaydetti.





"OY ZARFLARI KALDIRILSIN"





Seçimlerle ilgili yeni uygulama önerileri de sunan Güven, oy zarflarının kaldırılması tavsiyesinde bulundu.





Türkiye'de iptaller konusunda en büyük sıkıntılardan birisinin kapalı oy zarflarından kaynaklandığının altını çizen Güven, önerilerini şöyle anlattı: "Dünyanın birçok yerinde zarf uygulaması kaldırıldı. Yasal mevzuat değişikliğiyle, sandıkların dışarıdan içerisi görünmeyecek şekle getirilmesi suretiyle zarfın kaldırılması gerekir. Böylece, zarflar nedeniyle oyların iptali ortadan kalkar. Dünyanın hiçbir yerinde artık bu yok. Bunun düzeltilmesi gerekir."





Siyasi partilerin üye kayıtlarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tuttuğuna işaret eden Güven, bu kayıtların YSK tarafından tutulmasının da seçim hukuku açısından iyi olacağını kaydetti.