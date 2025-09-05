Samanyolu Haber /Gündem / YSK beklenen CHP kararını verdi: 1 kabul 1 red /05 Eylül 2025 18:43

YSK beklenen CHP kararını verdi: 1 kabul 1 red

YSK, İstanbul’daki ilçe seçim kurullarının, CHP ilçe kongrelerinin yapılamayacağına ilişkin kararlarını, “tam kanunsuzluk” yetkisini kullanarak kaldırması talebiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu görüşmek üzere toplandı. Toplantı 2 saat sürdü. YSK, CHP'nin itirazını kabul ederek, ilçe kongrelerinin devamına karar verdi. Ancak İstanbul İl Başkanlığı kayyımda kalmaya devam edecek.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin ihtiyati tedbir kararına dayanılarak, bu ilçelerde kongre yapılamayacağı yönündeki kararlarını dün YSK’ye taşımıştı.

YSK, CHP’nin başvurusunu bugün gündemine aldı. Kurul’un gündeminde başka başvuruların da bulunduğu öğrenildi.

TOPLANTI 2 SAAT SÜRDÜ
YSK'nin toplantısı 2 saat sürdü ve 16.40 civarında sona erdi. Toplantı sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.

YSK'DEN 1 KABUL, 1 RED
YSK, CHP'nin itirazını kabul ederek, ilçe kongrelerinin devamına karar verdi. Ancak YSK Başkanı Yener, İstanbul İl Yönetimi'nin kayyımda kalacağını açıkladı.

Yener, CHP'nin itiraz başvurusunun kabul edildiğini duyurup "Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Ataşehir, Başakşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurma kararları tam kanunsuzluk nedeni ile kaldırılmıştır. Kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP BAŞVURUDA NE İSTEMİŞTİ?
CHP, başvuru dilekçesinde, partinin İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı” olduğunu, bu karara dayanılarak, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların da “tam kanunsuzluk” teşkil ettiğini öne sürmüştü.

Partinin dilekçesinde, “YSK tarafından görev gaspının varlığının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki imkansızlık sebebiyle icra edilemeyeceğinin tespit edilmesi; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kararlarının tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırılması” istenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK beklenen CHP kararını verdi: 1 kabul 1 red Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:41:48