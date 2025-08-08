'YSK bilgisayarlarına sızıldı': Heckerdan seçimleri tartışmaya açacak şok bilgi!

Türkiye e-imza çetesi ile sarsılırken, daha önce de kişisel verilerin çalındığı ortaya çıkmıştı.





Devletin güvence altında tutması gereken kimlik, tapu ve e-Devlet üzerindeki sağlık dâhil tüm bilgiler sızdırılmıştı.





Bu bilgileri alan şahıslar, Telegram gibi birçok sosyal medya platformu üzerinden satışını yapmış, üstüne bir de “panel” sistemi kurmuşlardı. Parayı veren kişi, tıpkı e-Devlet sistemi gibi girdiği platformda istediği kişinin bilgilerine ulaşabiliyordu.





Gazetecilerin haberlerine karşı sessizliğini koruyan ve hatta Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun “Günümüzde veri sızıntısı yok” diyerek inkâr etmeye çalıştığı skandal için, en sonunda geçen sene harekete geçilmişti.





MİT ŞİKAYETÇİ OLDU

Millî İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) şikâyetçi, 17 kurum ve kuruluşun ise mağdur olarak yer aldığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, “Hackerdede” lakaplı Muhammet Eşitmez’den Yüksek Seçim Kurulu itirafı geldi.





Eşitmez, Nexcity isimli illegal sorgu panelindeki bilgilerin ilk olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun bilgi tabanından elde edildiğini söyledi.





İLK SIZMA 2009 DEDİ YSK'YI İŞARET ETTİ

T24'ten Çiğdem Toker'in haberine göre; Eşitmez, devletin bilgilerine ilk sızmanın 2009 yılında olduğunu ve YSK’nın bilgisayarlarına girildiğini şöyle anlattı:





“İlk önce benim bildiğim devlete ait verilere sızma 2009 yılı ve 2015 yılı Yüksek Seçim Kurulu’ndan bilgisayarlara sızmayla muhtemel alındığını ancak bunun kim tarafından ve ne şekilde yapıldığını bilmiyorum.





Daha sonra ise 101.000.000 kadar verinin Sağlık Bakanlığının sistemlerine girilerek bilgisayara çeşitli oyun veya iyi niyetli programlar içerisine yerleştirilen virüsler aracılığı ile sistemin çalışmasını engellemeyen ancak sistem içerisindeki verilerin uzak kullanıcıda görülmesini sağlayarak bu veriler çekilmiş. Bunlarla ilgili de kimin yaptığı konusunda bilgim yoktur.





Genelde yurt dışı kaynaklı programlar üzerinden yapıldığını duydum."





Eşitmez'in bu ifadeleri ile seçim sonuçlarını duyuran YSK'nın verilerinin değiştirilme ihtimali sorularını kafalarda doğurdu.







