Samanyolu Haber /Gündem / YSK, CHP'nin 'durdurulan kongreler'i için bugün toplanıyor /05 Eylül 2025 09:56

YSK, CHP'nin 'durdurulan kongreler'i için bugün toplanıyor

YSK, CHP’nin "kayyım" kararı sonrası İstanbul’da kongre süreçlerini durduran ilçe seçim kurullarının kararlarına yaptığı itirazları görüşmek üzere bugün 14.30’da toplanacak. YSK’nin kararı kesin nitelik taşıyacak.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere saat 14.30'da toplanacaklarını bildirdi.

Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu'an gelişikin gazetecilerin sorusu üzerine, Kurul'un CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere saat 14.30'da toplanacağını kaydetti.

Yener, kararın bugün çıkıp çıkmayacağının toplantının seyrine bağlı olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?
İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ‘geçici kurul’ olarak atanmıştı.

Mahkeme ayrıca mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetmişti.

Dün de İstanbul’da ilçe seçim kurulları peş peşe tedbir kararı kapsamında CHP’nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir’de kongrelerinin yapılmamasına karar verdi.

Bunun üzerine CHP Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulundu.

YSK, CHP’nin başvurusu üzerine yarın toplanacak. İstanbul’da partinin 39’uncu Olağan Kurultay sürecinin devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı YSK verecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK, CHP'nin 'durdurulan kongreler'i için bugün toplanıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:18:02