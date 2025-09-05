YSK, CHP'nin 'durdurulan kongreler'i için bugün toplanıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere saat 14.30'da toplanacaklarını bildirdi.





Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu'an gelişikin gazetecilerin sorusu üzerine, Kurul'un CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere saat 14.30'da toplanacağını kaydetti.





Yener, kararın bugün çıkıp çıkmayacağının toplantının seyrine bağlı olduğunu söyledi.





NE OLMUŞTU?

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ‘geçici kurul’ olarak atanmıştı.





Mahkeme ayrıca mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetmişti.





Dün de İstanbul’da ilçe seçim kurulları peş peşe tedbir kararı kapsamında CHP’nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir’de kongrelerinin yapılmamasına karar verdi.





Bunun üzerine CHP Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulundu.





YSK, CHP’nin başvurusu üzerine yarın toplanacak. İstanbul’da partinin 39’uncu Olağan Kurultay sürecinin devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı YSK verecek.