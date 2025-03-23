Samanyolu Haber /Gündem / YSK, CHP'nin olağanüstü kurultayına ilişkin iddiaları yalanladı /23 Mart 2025 07:37

YSK, CHP'nin olağanüstü kurultayına ilişkin iddiaları yalanladı

YSK, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal edildiği iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Herhangi bir partinin kongresini iptal kararımız olmadığı gibi gündemimizde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır" denildi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı Olağanüstü Kurultay'ın iptal edildiği iddiasına ilişkin "YSK’nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

YSK, CHP’nin 6 Nisan’da yapacağı Olağanüstü Kurultay'ın iptal edildiğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK’nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır.”
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