YSK'dan 3 ilçe kongresine engel: CHP karara itiraz etti /04 Eylül 2025 19:11

YSK’dan 3 ilçe kongresine engel: CHP karara itiraz etti

CHP Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer ilçe başkanlıklarının 13-14 Eylül tarihlerinde yapmayı planladığı kongreler İlçe Seçim Kurulu kararıyla iptal edildi. CHP, YSK kararına itiraz etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer ilçe başkanlıklarının 13-14 Eylül tarihlerinde yapmayı planladığı kongreler İlçe Seçim Kurulu kararıyla iptal edildi. Gerekçe olarak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul’daki kongre sürecini tedbiren durdurma kararı gösterildi.

GEREKÇE İHTİYATİ TEDBİR KARARI

CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı tarafından 13 Eylül 2025 tarihinde yapılması planlanan 7. Olağan Kongre, İstanbul 1. İlçe Seçim Kurulu’nun 4 Eylül 2025 tarihli kararıyla iptal edildi. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararını gerekçe gösterdi.

ATAŞEHİR’LE BAŞLADI

İlçe Seçim Kurulu’nun CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’na ilettiği yazıya göre, İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından gönderilen üst yazı ve İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2025/254 E. sayılı dosyasındaki karar doğrultusunda, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” hükmedildi.

ESENYURT VE SARIYER İLÇE KONGRESİ DE YAPILMAYACAK

Esenyurt ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulları da 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen geçici tedbir kararına dayanarak, partinin Ataşehir’in ardından bu iki ilçedeki 39. Olağan İlçe Kongresi’nin de yapılamayacağına hükmetti.

Kongrelerin 13-14 Eylül’de yapılması planlanıyordu.

CHP KONGRELERİN İPTAL KARARINA  İTİRAZ ETTİ

Öte yandan CHP, YSK’ya başvurarak kongrelerin durdurulma kararlarına itiraz etti.
