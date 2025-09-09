YSK: Özgür Çelik aday olabilecek, kayyım heyeti oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılabileceğine hükmetti. Ancak görevden uzaklaştırılan il yönetim ve disiplin kurulu üyeleri ile mahkeme tarafından kayyum olarak atanan geçici kurulun, doğal delege sıfatıyla oy kullanamayacağına karar verildi. Yerine kayyım atanan İl Başkanı Özgür Çelik de seçilmiş delege olduğu için kongrede aday olabilecek.





Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 24 Eylül’de yapmayı planladığı İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin gerçekleştirilmesinde herhangi bir engel bulunmadığına hükmetti. Kongre süreci, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmeye devam edecek.





Seçimlerin yapılmasına devam edilmesi kararından sonra Gürsel Tekin’in kayyım atanmasıyla başlayan tartışmaların da sonu görüldü. 15 gün sonra yapılacak seçimlerde sandıktan çıkacak aday İstanbul İl Başkanı olacak ve Gürsel Tekin’in görevi sonlanacak.





MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA NE OLACAK?





Pazartesi günü eğer CHP için mutlak butlan kararı çıkarsa İstanbul için de il başkanlığı krizinin sürme ihtimali güçlenecek ve Genel Başkanığa atanacak kayyumun kararı herşeyi değiştirebilecek. Ancak mutlak butlan kararının çıkmaması halinde CHP İstanbul İl Örgütğü’nde Gürsel Tekin ile başlayan tartışmalar 24 Eylül’de sona erecek.





YSK’DAN GÖRÜŞ TALEBİ





Alınan bilgilere göre, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliği nedeniyle oluşabilecek yetki karmaşasını gidermek amacıyla YSK’dan görüş talebinde bulundu. Kurul, kongrenin yapılıp yapılamayacağı ve işleyişin hangi seçim kurulu tarafından sürdürüleceği konusunda değerlendirme istedi.





YSK İSTANBUL KONGRESİ KARARINI VERDİ





Yüksek Seçim Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin belirtilen tarihte yapılabileceğine, işlemlerin de Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine karar verdi.