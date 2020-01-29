YSK erken seçim hazırlığı yapıyor

Belgeye göre, YSK talimatları doğrultusunda, il ve ilçe seçim kurullarının oluşturulması için çalışmalara başlanıldı.Buna göre, ilçe seçim kurulları da, bölgelerindeki siyasi partilerden, görevlendirilecek kişilerin isimlerini istedi.







Aynı talimatların ulaştığı Şişli İlçe Seçim Kurulu da, kendi görev tanımı içerisinde, siyasi partilerden temsilcilerini belirlemelerini istedi. İlçe seçim kurulunda görev yapacak memurlar da belirlendi.





Şişli İlçe Seçim Kurulu an itibariyle, olası bir seçime hazır duruma getirildi. Aynı işlem, ülkenin dört bir yanında, tüm seçim kurullarında yapılacak.





Nitekim, YSK Başkanı Sadi Güven de 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 'seçime hazırız' mesajı vermişti. İlginç bir rastlantı ile, Şişli Kaymakamlığı'nın görevlendirme yazısı da 22 Ocak tarihini taşıyor. Tüm işaretler, devlet kurumlarının olası bir erken seçime yoğun bir şekilde hazırlık yaptığını gösteriyor.