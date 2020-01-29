Samanyolu Haber /Gündem / YSK erken seçim hazırlığı yapıyor /29 Ocak 2020 20:33

YSK erken seçim hazırlığı yapıyor

Ak Parti kanadından sürekli yalanlanmasına rağmen, devlet kurumları yoğun olarak erken seçim hazırlıklarını sürdürüyor.YURT gazetesinin ulaştığı bir belge, devlet kurumlarında erken seçim hazırlıklarının yürütüldüğünü ortaya çıkardı.

SHABER3.COM

Belgeye göre, YSK talimatları doğrultusunda, il ve ilçe seçim kurullarının oluşturulması için çalışmalara başlanıldı.Buna göre, ilçe seçim kurulları da, bölgelerindeki siyasi partilerden, görevlendirilecek kişilerin isimlerini istedi. 

Aynı talimatların ulaştığı Şişli İlçe Seçim Kurulu da, kendi görev tanımı içerisinde, siyasi partilerden temsilcilerini belirlemelerini istedi. İlçe seçim kurulunda görev yapacak memurlar da belirlendi.  

Şişli İlçe Seçim Kurulu an itibariyle, olası bir seçime hazır duruma getirildi. Aynı işlem, ülkenin dört bir yanında, tüm seçim kurullarında yapılacak. 

Nitekim, YSK Başkanı Sadi Güven de 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 'seçime hazırız' mesajı vermişti. İlginç bir rastlantı ile, Şişli Kaymakamlığı'nın görevlendirme yazısı da 22 Ocak tarihini taşıyor. Tüm işaretler, devlet kurumlarının olası bir erken seçime yoğun bir şekilde hazırlık yaptığını gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK erken seçim hazırlığı yapıyor Sonraki Haber >>

Hayalet şehir gibi...

Hayalet şehir gibi...

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Yıkım, korku ve telaş...

Yıkım, korku ve telaş...

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:41:49