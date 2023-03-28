Samanyolu Haber /Politika / YSK ile TÜİK verileri birbirini tutmuyor: 513 bin 'fazladan' seçmen var! /28 Mart 2023 07:17

YSK ile TÜİK verileri birbirini tutmuyor: 513 bin 'fazladan' seçmen var!

YSK'nin yurt içinde oy kullanacak kişi sayısının 60 milyon 904 bin 499 olarak açıklamasının ardından Siyaset bilimci Doç. Dr. Nezih Onur Kuru, 'fark' ayrıntısına dikkat çekti. TÜİK verileri ile YSK'nin verilerinin birbirini tutmadığını savunan Kuru dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişinin oy kullanacağını duyurdu. Siyaset bilimci Doç.Dr. Nezih Onur Kuru, TÜİK verileriyle seçmen sayısını hesapladığında 60 milyon 400 bin seçmen sayısına ulaştığını, aradaki 500 binlik farkın açıklığa kavuşması gerektiğini Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.



YENİ EKLENEN MADDEYE DİKKAT ÇEKTİ

Doç.Dr. Kuru’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Geçen yıl yapılan seçim yasası değişikliğinde yalnızla ittifak ve baraj esasları değil, seçmen sayısı hesaplanması konusunda da değişiklik yapıldı. Normalde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre seçmen sayısı hesaplanıyor ancak eklenen bir maddeyle bu sistemde yer almayan seçmenlerin de YSK’nın açıkladığı yurtiçi seçmen kütüğüne dahil edilmesinin önü açıldı. Fakat bunun denetlenmesi hiç de kolay değil. Hangi kriterle adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer almayan seçmenler etkileniyor?

DENETMELEDEKİ ZORLUĞA VURGU YAPTI

Bunun denetlenmesi ve kontrol edilmesi çok zor. TÜİK ve YSK verisini kıyasladım. En az 513 bin seçmenin şu an fazladan eklendiğini, bunun açıklanamadığını düşünüyorum. Karşıma çıkan rakam 60 milyon 400 bin ama YSK 60 milyon 900 bin küsür rakam açıkladı. 500 bin seçmen girişi TÜİK verisiyle açıklanamıyor. Doğum–ölüm ve yabancı seçmen verisiyle açıklanamayan fazlalık var. 500 bin seçmen, kayıtlı seçmenin yüzde 1’ine tekabül ediyor ve yüzde 50+1 ile kazanılan seçimde son derece etkili olur. Bazı illerde birkaç seçmenin oyuyla bile milletvekili sayısı değişebiliyor.”
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