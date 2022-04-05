YSK, illerin milletvekili sayısını ve seçim bölgelerini açıkladı





Yüksek Seçim Kurulu, milletvekilli sayısının illere göre dağılımı belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul’un da seçim bölge sayısı belli oldu.









YSK’nin 124 sayılı kararına göre 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı. Bu çerçevede, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara ile 98 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3'er seçim bölgesine ayrıldı. 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa ile 28 milletvekili çıkaracak olan İzmir de 2’şer seçim bölgesine bölünecek.



