Samanyolu Haber /Gündem / YSK, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın adaylık başvurularını kabul etti /26 Mart 2023 03:07

YSK, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın adaylık başvurularını kabul etti

Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için yapılan Cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Daha önce 2 defa Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, böylece üçüncü kez seçilebilmek için resmen aday oldu.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylık başvurularını kabul etti.

YSK'dan yapılan açıklamada, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre, 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvuruların incelendiği bildirildi.

YSK, inceleme sonucu AKP ve MHP tarafından aday gösterilen Erdoğan'ın ve CHP ile İYİ Parti tarafından aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olmadığını ifade ederek adaylık başvurularının kabul edildiği duyurdu.



ERDOĞAN'IN ÜÇÜNCÜ KEZ SEÇİLMEK İÇİN ADAY OLDU

Anayasa'nın 101. maddesine göre, bir kişi en fazla 2 dönem cumhurbaşkanı seçilebiliyor.

Muhalefet, Erdoğan'ın 2014 ve 2018'de cumhurbaşkanı seçildiği için yeniden aday olamayacağını belirtiyordu.

Ancak YSK aldığı kararla, Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yaptığı başvuruyu onayladı.
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