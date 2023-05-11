YSK, lekeli oy pusulasına yönelik açıklama yaptı

İyi Parti'nin YSK temsilcisi Öztürk, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Hollanda'ya gönderilen 225 oy pusulasının hatalı çıkması ve bu pusulaların tutanak altına alınarak kullanılmadan ayrılması sonrasında YSK'ya başvurdu.





Öztürk, YSK'dan "oy pusulaları veya zarfların tamamının veya bir kısmının üzerinde leke veya mürekkep izi bulunması halinde pusulanın ve zarfın geçerli olup olmayacağı" yönünde görüş istedi. Ancak, YSK, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 98. ve 101. maddelerinin açık olduğunu belirterek, bu konuda "görüş verilmesine yer olmadığına" karar verdi.





298 Sayılı Kanun'un 98. maddesi, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılacağını düzenliyor.









Aynı Kanun'un 101. maddesi ise zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması, herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması gibi durumların oy pusulasını geçersiz kılmayacağını belirtiyor.