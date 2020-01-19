YSK listesinde bulunmayan Gelecek Partisi’nden seçim hamlesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun hazırladığı olası bir seçim durumunda seçime katılacak olan partilerin listesinde ‘gerekli şartları henüz taşımadığı için’ bulunmayan Gelecek partisi, Haziran ayında büyük kongre yapmayı planlıyor.





Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunması şartı bulunuyor.





Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’e konuşan Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, çalışmalar hakkında bilgi verdi.





Önümüzdeki süreçte her hafta 5-6 il başkanlarının belli olacağını belirten Özdağ, “Haziran ayı bitmeden büyük kurultay yapmayı düşünüyoruz. Genel Merkez’e de Şubat 20’sinde taşınıyoruz.” dedi.





Özdağ, Ahmet Davutoğlu’nun yakın zamanda Avrupa’ya gideceğini duyurdu.