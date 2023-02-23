YSK 'erteleme' tartışmasına noktayı koydu!

Deprem nedeniyle seçimlerin ertelenme tartışmaları devam ederken, partilerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ziyaretleri de arttı. Görüşmelerde YSK, seçim erteleme yetkisi bulunmadığını partilere iletti.







YSK’NIN ERTELEME İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ ALINDI

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre 11 kenti derinden sarsan depremlerin ardından Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler, YSK temsilcileri aracılığı ile ya da bizzat parti temsilcilerinin ziyaretleri ile kurulla teması arttırdı. Adalet Bakanlığı ve iktidar kurmaylarının da YSK’nın kapısını çaldığı, seçim erteleme tartışmaları ve seçime hazırlık konularında görüş aldığı ifade edildi. Bu arada bizzat Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın YSK Başkanvekili Ekrem Özübek ile görüştüğü de duyuldu.





YSK SEÇİMLERİN ZAMANINDA YAPILABİLECEĞİNİ İLETTİ

Genel başkan yardımcıları ya da seçim işleri sorumluları tarafından gerçekleştirilen görüşmelerde YSK’nın, seçmen kütüğü oluşturma uygulamasında elektronik ortama geçiş yapılması nedeniyle depreme rağmen seçimlerin zamanında yapılabileceğini ilettiği öğrenildi. YSK yetkililerinin, bu nedenle deprem bölgelerindeki nüfus hareketliliğine rağmen işlemlerin kısa sürede tamamlanabileceği görüşünü ifade ettiği bildirildi.





YSK, PARTİLERE “YETKİMİZ YOK” DEDİ

Seçimlerin ertelenmesi konusunda ise YSK yetkililerinin, “Yetkimiz yok” dediği öğrenildi. Seçim kararının alınması ve takvimin başlamasının ardından görevlerinin başlayacağını ileten kurul üyelerinin, seçim erteleme yetkilerinin bulunmadığını ancak adaylıklar, seçmen listeleri, ittifaklar, sandık kurulları gibi konularda adım atacaklarını hatırlattığı dile getirildi.





ERDOĞAN’IN YENİDEN ADAYLIĞI YSK’NIN GÜNDEMİNE GELECEK

YSK’nın önündeki bir diğer önemli gündem başlığı ise adaylıklara itirazlar olacak. Mayıs ayında seçimin yapılmasının koşullarını soruşturan iktidara açık kapı bırakan YSK’nın, bu yönde bir karar alınması durumunda çalışmalarını hızlandıracağı öğrenildi. Ayrıca YSK, adaylıklar konusunda da en önemli belirleyici olacak. Seçimin zamanında yapılması durumunda AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusundaki itirazlar YSK’nın önüne gelecek.