Samanyolu Haber /Gündem / YSK 'erteleme' tartışmasına noktayı koydu! /23 Şubat 2023 15:26

YSK 'erteleme' tartışmasına noktayı koydu!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ikinci planda kalan seçimler yeniden gündem olmaya başladı. YSK partilere seçim erteleme yetkisi bulunmadığını iletirken, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.

SHABER3.COM

Deprem nedeniyle seçimlerin ertelenme tartışmaları devam ederken, partilerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ziyaretleri de arttı. Görüşmelerde YSK, seçim erteleme yetkisi bulunmadığını partilere iletti.

YSK’NIN ERTELEME İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ ALINDI
Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre 11 kenti derinden sarsan depremlerin ardından Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler, YSK temsilcileri aracılığı ile ya da bizzat parti temsilcilerinin ziyaretleri ile kurulla teması arttırdı. Adalet Bakanlığı ve iktidar kurmaylarının da YSK’nın kapısını çaldığı, seçim erteleme tartışmaları ve seçime hazırlık konularında görüş aldığı ifade edildi. Bu arada bizzat Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın YSK Başkanvekili Ekrem Özübek ile görüştüğü de duyuldu.

YSK SEÇİMLERİN ZAMANINDA YAPILABİLECEĞİNİ İLETTİ
Genel başkan yardımcıları ya da seçim işleri sorumluları tarafından gerçekleştirilen görüşmelerde YSK’nın, seçmen kütüğü oluşturma uygulamasında elektronik ortama geçiş yapılması nedeniyle depreme rağmen seçimlerin zamanında yapılabileceğini ilettiği öğrenildi. YSK yetkililerinin, bu nedenle deprem bölgelerindeki nüfus hareketliliğine rağmen işlemlerin kısa sürede tamamlanabileceği görüşünü ifade ettiği bildirildi.

YSK, PARTİLERE “YETKİMİZ YOK” DEDİ
Seçimlerin ertelenmesi konusunda ise YSK yetkililerinin, “Yetkimiz yok” dediği öğrenildi. Seçim kararının alınması ve takvimin başlamasının ardından görevlerinin başlayacağını ileten kurul üyelerinin, seçim erteleme yetkilerinin bulunmadığını ancak adaylıklar, seçmen listeleri, ittifaklar, sandık kurulları gibi konularda adım atacaklarını hatırlattığı dile getirildi.

ERDOĞAN’IN YENİDEN ADAYLIĞI YSK’NIN GÜNDEMİNE GELECEK
YSK’nın önündeki bir diğer önemli gündem başlığı ise adaylıklara itirazlar olacak. Mayıs ayında seçimin yapılmasının koşullarını soruşturan iktidara açık kapı bırakan YSK’nın, bu yönde bir karar alınması durumunda çalışmalarını hızlandıracağı öğrenildi. Ayrıca YSK, adaylıklar konusunda da en önemli belirleyici olacak. Seçimin zamanında yapılması durumunda AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusundaki itirazlar YSK’nın önüne gelecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK 'erteleme' tartışmasına noktayı koydu! Sonraki Haber >>

Biden uçak merdiveninde fena tökezledi

Biden uçak merdiveninde fena tökezledi

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

Depremzedenin Erdoğan'a isyanı: Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede?

Depremzedenin Erdoğan'a isyanı: Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede?

Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Vahim iddia

Vahim iddia

Kanadalı şarkıcı, milli marşın sözlerini değiştirdi, tartışma büyüyor

Kanadalı şarkıcı, milli marşın sözlerini değiştirdi, tartışma büyüyor

Depremde ölen ailesi için kefen vermediler: İneklerin yem torbasına koyup gömdü

Depremde ölen ailesi için kefen vermediler: İneklerin yem torbasına koyup gömdü

Belediye Meclisi'nde büyük rezalet

Belediye Meclisi'nde büyük rezalet

İşte Erdoğan'ın 'ahlaksız, namussuz, adi' sözleriyle hedef aldığı depremzedelerden biri

İşte Erdoğan'ın 'ahlaksız, namussuz, adi' sözleriyle hedef aldığı depremzedelerden biri

'Bahçeli haklıymış' dedirtecek görüntüler: İşi gücü bırakıp ziyaret için yol asfaltladılar

'Bahçeli haklıymış' dedirtecek görüntüler: İşi gücü bırakıp ziyaret için yol asfaltladılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:10:32