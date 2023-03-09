Samanyolu Haber /Gündem / YSK, parmak boyası için kararını verdi /09 Mart 2023 20:09

YSK, parmak boyası için kararını verdi

YSK, İYİ Parti'nin seçimlerde parmak boyası kullanılması için yaptığı başvuruyu karara bağladı.

SHABER3.COM

YSK, İYİ Parti’nin seçimlerde parmak boyası kullanılması talebini reddetti. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, “Yüksek Seçim Kurulu, ‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdi” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti’nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat’ın talimatıyla bugün, “seçimlerle parmak boyası” uygulanması talebiyle, YSK’ye başvurmuştu.

Öztürk, bugün verdiği dilekçede; “Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde, Anayasa madde 79 gereğince her iki seçim türünde de ‘parmak boyası’ uygulanması hususunda karar alınmasını saygılarımla talep ederim” dedi.

Öztürk, YSK'nin parmak boyası için ‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdiğini söyledi.
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