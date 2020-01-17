Samanyolu Haber /Politika / YSK, seçime katılabilecek olan partileri açıkladı /17 Ocak 2020 00:36

YSK, seçime katılabilecek olan partileri açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, seçime girebilecek yeterliliği olan partileri 2020 yılı ile birlikte güncelledi. Yeni listede Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yer alırken, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise henüz listede yer bulamadı.

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Yüksek Seçim Kurulu, 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla seçime girme yeterliliğine sahip 15 partinin listesini yayımladı. Listenin içerisinde Ahmet Davutoğlu’nun yeni kuruduğu Gelecek Partisi yer almadı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir açıklama yaparak olası bir seçim durumunda seçime katılacak olan partilerin bir listesini açıkladı. Geçekleştirilen karar doğrultusunda hazırlanan listede seçime girebilecek partilerin isimlerine yer verilirken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi listede yer almadı.

GELECEK PARTİSİ YETERLİ KADAR İL VE İLÇE TEŞKİLATINA SAHİP DEĞİL

Geçtiğimiz aylarda kurulan Yeniden Refah Partisi, yeterli sayıda il ve ilçe teşkilatlarına sahip olduğu için seçime girmeye hak kazanmış olarak görülürken Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ise gerekli şartları henüz taşımadığı öğrenildi.

İl ve İlçe seçim kurullarında birer adet temsilci bulunduran siyasi partiler 298 sayılı kanunun 17 inci maddesinde belirtilmişti. 14. maddenin 4. fıkrası gereğince YSK tarafından tespit ve ilan edilen siyasi partiler, söz konusu maddede öngörülen il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurma haklarına sahip olabiliyor.
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