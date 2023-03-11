YSK Seçimlerde Parmak Boyası Kullanılması Talebini Reddetti…

YSK, kararını; konu ile ilgili yasal düzenlemenin olmadı gerekçesine dayandırdı. Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’ın parmak boyası kullanılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda reddedilmişti.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin seçimlerde parmak boyası kullanılması gerektiği yönündeki talebini reddetti. YSK, kararını; konu ile ilgili yasal düzenlemenin olmadı gerekçesine dayandırdı. Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’ın parmak boyası kullanılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda reddedilmişti.





YSK, İYİ Parti’nin “seçimlerde parmak boyası kullanması” talebini dün reddetti. YSK, parmak boyası kullanılması için yasal düzenleme olmadığı değerlendirmesini yaptı.





Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’ın, daha önce seçimlerde parmak boyasının kullanılması için kanun teklifi verdiği hatırlatıldı.





Uysal, kanun tekfinin reddedilmesi üzerine sosyal medya hesabında; “Demokrasiyi, seçimlerin yapılıyor olması ile ölçeklendiren bir anlayış hakim. Ancak asıl mesele demokrasinin öncelikle her satıhta işlemesi, sandık bazında ise seçimlerin hangi şartlarda ve nasıl yapıldığıdır. Sandık güvenliğini tesis etmeden, sandığı demokrasi için bir referans kabul edemeyiz. Bu bakımdan parmak boyası yeniden uygulanmalı, en azından milletimiz iradesinin tecelli edeceğine inanmalıdır” açıklamasını yapmıştı.





Demokrat Parti aynı zamanda sosyal medyada başlattığı kampanyada, “Sadece sandık güvenliği için değil, dinozorlar rızkını yemesin diye” ifadelerini kullanmıştı.