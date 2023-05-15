Samanyolu Haber /Gündem / YSK son verileri açıkladı /15 Mayıs 2023 02:58

YSK son verileri açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Son verilere göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kılıçdaroğlu yüzde 44.79, Sinan Oğan yüzde 5.26, İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir" açıklamasında bulundu.

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YSK Başkanı Ahmet YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, açılan sandık oranlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. 


Saat 02.25 itibarıyla Türkiye genelinde açılan sandık oranının 91,93 olduğunu duyuran Yener, yurt içinde açılan sandık oranının 94,68 olduğunu açıkladı. 

Yener'in açıklamaları şöyle:

"An itibariyle yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 94,68 yurt dışında açılan sandık oranımız 36,85 genel açılan sandık oranımız yüzde 91,93'dür.

Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcilerimizde içeride veri girişini izlemekteler. Aynı zamanda veri girişlerimiz siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır."
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