YSK temsilcisinden sandık güvenliği uyarısı: Kedi değil, fil girer

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı seçimlerde Meclis’teki sandalye dağılımı parlamenter sistem için önem arz ediyor.





Kamuoyu YSK’dan gelecek ‘Seçim yapılabilir‘ veya ‘Ertelenmeli‘ kararına kilitlendi.





CHP’nin YSK'daki temsilcisi Yakupoğlu, konu hakkında Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuştu.





Yakupoğlu, YSK’nın il ve ilçe seçim kurullarının; personel kaybını, bölgede çalışan personelin ve depolardaki mühürlerin, torbaların, sandıkların durumunu incelediğini anlattı.





Yakupoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Seçim takvimi başladıktan sonra, tahminen 16 Mart tarihi gibi YSK, MERNİS’ten güncel son listeyi alacak. *Temel mesele, sandık başına gidince, kayıtlı seçmen açısından; mükerrer olmaması, vefat eden seçmenlerin listede yer almaması önemli."

YABANCI SEÇMENLER

Yakupoğlu başta Suriyeli olmak üzere yabancı seçmen sayısını hem İçişleri Bakanlığı’na sorduklarını hem de TBMM gündemine getirdiklerini ancak bir yanıt alamadıklarını söyledi.