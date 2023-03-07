Samanyolu Haber /Gündem / YSK temsilcisinden sandık güvenliği uyarısı: Kedi değil, fil girer /07 Mart 2023 11:46

YSK temsilcisinden sandık güvenliği uyarısı: Kedi değil, fil girer

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Kemal KIılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimlerin en önemli konusu sandık güvenliği. YSK'nın temsilcilerinden önemli uyarılar geliyor.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı seçimlerde Meclis’teki sandalye dağılımı parlamenter sistem için önem arz ediyor.

Kamuoyu YSK’dan gelecek ‘Seçim yapılabilir‘ veya ‘Ertelenmeli‘ kararına kilitlendi.

CHP’nin YSK'daki temsilcisi Yakupoğlu, konu hakkında Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuştu.

Yakupoğlu, YSK’nın il ve ilçe seçim kurullarının; personel kaybını, bölgede çalışan personelin ve depolardaki mühürlerin, torbaların, sandıkların durumunu incelediğini anlattı.

Yakupoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçim takvimi başladıktan sonra, tahminen 16 Mart tarihi gibi YSK, MERNİS’ten güncel son listeyi alacak. *Temel mesele, sandık başına gidince, kayıtlı seçmen açısından; mükerrer olmaması, vefat eden seçmenlerin listede yer almaması önemli."
YABANCI SEÇMENLER
Yakupoğlu başta Suriyeli olmak üzere yabancı seçmen sayısını hem İçişleri Bakanlığı’na sorduklarını hem de TBMM gündemine getirdiklerini ancak bir yanıt alamadıklarını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK temsilcisinden sandık güvenliği uyarısı: Kedi değil,... Sonraki Haber >>

İmtihan oluyoruz burada !

İmtihan oluyoruz burada !

Bahçeli'ye videolu cevap

Bahçeli'ye videolu cevap

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası

Parlamentoda milletvekillerikavga etti

Parlamentoda milletvekillerikavga etti

Korkunç görüntüler: Depremde yoğun bakımdaki 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edilmiş

Korkunç görüntüler: Depremde yoğun bakımdaki 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edilmiş

'Millet'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu

'Millet'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim

Kılıçdaroğlu: Sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Kritik toplantı başladı…

Kritik toplantı başladı…

Türkiye’de hapisteki 13 bin kadına destek

Türkiye’de hapisteki 13 bin kadına destek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:57:28