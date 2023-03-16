YSK yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, kurulun bugün yaptığı toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Yener, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanacağı ülkelerin tespitine yönelik çalışmanın tamamlandığını söyledi.





75 ÜLKE VE 156 TEMSİLCİLİKTE OY KULLANILABİLECEK





Yapılan çalışma sonucunda, 75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşların oy kullanabileceğini ifade eden YSK Başkanı Yener, şunları söyledi:





* 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak olan seçimlerde, 15 yeni ülkede daha sandık kurulmasının gereği tespit edilmiş olup, bu ülkeler; Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir.





* Ayrıca kurulumuz bugün yapmış olduğu çalışmalarda sandık kurullarının teşekkülüne ilişkin ilke kararlarını belirlemiştir. Ayrıca belirtmiş olduğumuz 75 ülke ve 156 temsilciliğine ilaveten vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerleşim yerlerinde de sandık kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.





15 YENİ ÜLKEDE DAHA SANDIK KURULACAK





Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 verilerine göre, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi için sandık kurulacak 15 ülkede yaşayan Türk vatandaşı sayısı ise şöyle:





Tanzanya: 3500

Afganistan: 850

Belarus: 600

Brezilya: 800

Estonya: 600

Fas: 2000

Karadağ: 2000

Güney Kore: 1000

Libya:700

Litvanya: 800

Malezya: 600

Nijerya: 350

Pakistan: 2500

Portekiz: 650