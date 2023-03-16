Samanyolu Haber /Gündem / YSK yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı /16 Mart 2023 14:09

YSK yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için 15 yeni ülkede daha sandık kurulacağını belirterek, vatandaşların 75 ülke ve 156 temsilcilikte oy kullanabileceğini açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, kurulun bugün yaptığı toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Yener, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanacağı ülkelerin tespitine yönelik çalışmanın tamamlandığını söyledi.

75 ÜLKE VE 156 TEMSİLCİLİKTE OY KULLANILABİLECEK

Yapılan çalışma sonucunda, 75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşların oy kullanabileceğini ifade eden YSK Başkanı Yener, şunları söyledi:

* 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak olan seçimlerde, 15 yeni ülkede daha sandık kurulmasının gereği tespit edilmiş olup, bu ülkeler; Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir.

* Ayrıca kurulumuz bugün yapmış olduğu çalışmalarda sandık kurullarının teşekkülüne ilişkin ilke kararlarını belirlemiştir. Ayrıca belirtmiş olduğumuz 75 ülke ve 156 temsilciliğine ilaveten vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerleşim yerlerinde de sandık kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

15 YENİ ÜLKEDE DAHA SANDIK KURULACAK

Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 verilerine göre, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi için sandık kurulacak 15 ülkede yaşayan Türk vatandaşı sayısı ise şöyle:

Tanzanya: 3500
Afganistan: 850
Belarus: 600
Brezilya: 800
Estonya: 600
Fas: 2000
Karadağ: 2000
Güney Kore: 1000
Libya:700
Litvanya: 800
Malezya: 600
Nijerya: 350
Pakistan: 2500
Portekiz: 650
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