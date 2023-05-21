Samanyolu Haber /Gündem / YSK yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı /21 Mayıs 2023 14:22

YSK yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı

YSK tarafından yapılan açıklamada; yurtdışındaki temsilciliklerde şu ana kadar 717 bin 612 kişinin Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için oy kullandığı belirtildi.

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28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için yurtdışındaki seçmenlerden 717 bin 612'si sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama için yurtdışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

717 BİN 612 KİŞİ OY KULLANDI
Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurtdışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurtdışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.

Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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