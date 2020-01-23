Samanyolu Haber /Politika / YSK'da kritik gün /23 Ocak 2020 12:48

YSK'da kritik gün

Yargıtay'da yapılan seçimde Yüksek Seçim Kurulu'nun son üyesi de belli oldu. Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesi Üyesi Orhan Usta YSK üyesi seçildi.

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Yüksek Seçim Kurulu yeni başkanını belirlemek için cuma günü toplanacak.

7 asil 4 yedek olmak üzere toplam 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) 24 Ocak Cuma günü Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev süreleri doluyor. 

Bu isimlerin yerine üçü Yargıtay, üçü ise Danıştay üyeleri arasından yeni isimler belirlenmesi gerekiyordu. 

ÜYELİK SAFAHATI TAMAM, SIRADA BAŞKAN SEÇİMİ VAR

Geçen hafta yapılan oylamalar sonucunda sadece Yargıtay 21'nci Hukuk Dairesi üyesi Ahmet Yener salt çoğunluğun üzerinde oy alarak YSK üyesi seçilmişti. 

14'üncü Hukuk Dairesi Mahmut Akgün, 9'uncu Daire üyesi Battal Öğüt ve 10'uncu Daire üyesi Ali Ürker ile Ekrem Özübek YSK’nın yeni üyesi olmuştu.

Orhan Usta ismiyle YSK'nın yeni üyelerinin belirlenmesine dair seçim safahatı tamamlandı. 

6 yıllığına seçilen 6 üyenin tamamının belirlenmesinin akabinde YSK yarın toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçecek. 
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