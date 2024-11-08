YSK'dan dikkat çeken adım: Elektronik oylama sistemi mi geliyor?

Türkiye, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından uzun bir “seçim arasına” girerken muhalefetin erken seçim konusundaki ısrarı sürüyor. Erken seçim için yoklamalar devam ederken Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) ise dikkat çeken bir hamle geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Ali Ürker, ABD Ulusal Seçim Destek Komisyonu’nun davetiyle ABD’ye giderek 5 Kasım’da yapılan ve Donald Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerini yerinde takip etti. YSK heyetinin özellikle ülkede kullanılan elektronik oylama sistemini ayrıntılı şekilde değerlendirdikleri ve gözlemlerini Türkiye’ye döndükten sonra YSK’de paylaşacakları belirtildi.





YASADA VAR

YSK’nin uzun süredir elektronik oylama konusunda çalışmalar yürüttüğü konuşulurken geçen yıl Ankara Üniversitesi ve YSK işbirliğinde bir çalışma grubu oluşturulduğu ve bu grubun yurt dışındaki elektronik oylama örneklerini inceleyerek seçimin teknik altyapısına ilişkin çeşitli çalışmalar yürüttükleri aktarılmıştı. Mevcut mevzuata göre elektronik oylama, yalnızca yurtışında yaşayan seçmenlerin kullanımı için düzenlenmiş olarak 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’da yer alıyor ancak henüz hiçbir seçimde uygulanmadı.





ABD’DE TARTIŞILIYOR

YSK’nin ABD seçimlerinde yaptığı incelemeler “Elektronik oylama Türkiye’ye mi geliyor” sorusunu gündeme getirirken uygulama, ABD’de de uzun süredir tartışılan bir konu olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar elektronik oy makineleri ve bu makineleri üreten firmalarla ilgili pek çok iddia ortaya atılırken 5 Kasım’da yapılan son seçimlerde ise bazı makinelerden belirli başkan adaylarına oy verilemediğine yönelik görüntüler seçim güvenliği konusundaki endişeleri beraberinde getirmişti.