Samanyolu Haber /Politika / YSK'dan Gelecek Partisi ile ilgili yeni karar /02 Nisan 2021 21:47

YSK'dan Gelecek Partisi ile ilgili yeni karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime katılma yeterliliği olan partiler arasında genel başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'ni de ekledi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçtiğimiz günlerde seçime girme yeterliliği sağlayan parti listesini yayımlamıştı. Yayımlanan listeye göre, Gelecek Partisi seçime girmeye hak kazanan partiler arasında yer almamıştı. 

YSK, bugün (2 Nisan 2021) güncellediği seçime girecek parti listesinde ise Gelecek Partisi'nin de seçime girmeye hak kazandığını belirtti.

Konuya ilişkin Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün tarafından yapılan açıklamada, partinin seçime girmek için gerekli şartları gerçekleştirdiği ve konunun bugün yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında karara bağlandığı bildirildi.

Gelecek Partisi’nin de katılımı ile seçime girme hakkı kazanan parti sayısı 20'ye yükseldi.
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