Samanyolu Haber /Politika / YSK'dan yeni seçim kararı /02 Ekim 2020 18:48

YSK'dan yeni seçim kararı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan koronavirüs döneminde baro ve siyasi parti kongreleri için yeni bir karar çıktığı ifade edildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre YSK Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda baro seçimlerinin yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesindeyse sakınca bulunmadığına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda yapılamayacağına karar verdi. Kurul, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesindeyse sakınca bulunmadığını bildirdi.

Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Koronavirüs Ek Tedbirleri" konulu genelgeyle, bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelendiğini hatırlatarak söz konusu tarihlerde siyasi parti kongreleri ve baro seçimlerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda Kuruldan görüş istedi.

YSK, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda baro seçimlerinin yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde sakınca bulunmadığına hükmetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK'dan yeni seçim kararı Sonraki Haber >>

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Albayrak'a tokat gibi cevap!

Albayrak'a tokat gibi cevap!

AKP'li isimden skandal video

AKP'li isimden skandal video

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:05:43