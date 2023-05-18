Samanyolu Haber /Gündem / YSK'den karar: İkinci tur için yeni seçmen kağıdı dağıtılacak /18 Mayıs 2023 18:10

YSK'den karar: İkinci tur için yeni seçmen kağıdı dağıtılacak

YSK, AKP'nin başvurusu üzerine Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmenlere yeni seçim kağıdı dağıtılması kararını aldı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmenlere yeni seçim kağıdı dağıtılmasına karar verdi.

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, ikinci tur için seçmenlere yeni seçim kadığı dağıtılması için YSK'ye başvuruda bulundu.

Recep Özel başvuruda, "Seçmene kolaylık olması ve katılımı en üst seviyede tutmak için 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimi için seçmenlere seçmen bilgi kağıtlarının basılarak dağıtılması için gerekli kararının alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim" ifadelerini kullandı.

AKP'nin başvurusunu görüşen YSK, seçmenlere yeni seçim kağıdı dağıtılmasına karar verdi.
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