Samanyolu Haber /Gündem / YSK'nın iki yeni üyesi belli oldu /17 Ocak 2023 17:18

YSK'nın iki yeni üyesi belli oldu

Danıştay Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucu Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni üyeleri Ali Çopur ve İsmail Kalender oldu.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle Danıştay'da seçim yapıldı.

Danıştay Genel Kurulu'ndaki seçim sonucunda, Ali Çopur ve İsmail Kalender, YSK'nin yeni üyeleri oldu.

109 üyenin oy kullandığı seçimde, İsmail Kalender 66, Ali Çopur 65 oy aldı.

YSK'nin Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Genel Kurulu'nda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen yeni üyeler, yemin ederek görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.
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