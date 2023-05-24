YSK'nın seçmen listesinden çıkanlar şok etti: Sudan, BAE, Ürdün, Tanzanya...

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Halk TV'de yayınlanan Şule Aydın ile Haber Masası programında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kafa karıştıran yabancı seçmen listesine dair çarpıcı bilgiler verdi.







YSK'nın yabancı seçmen listelerinde çoğunlukla Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün doğumlu kişi sayısında dikkat çeken fazlalık olduğunu belirten Aksoy, "Durumun ne kadar vahim olduğunu vatandaşın anlaması için bu videoyu paylaşma gereği duydum" dedi.





Aksoy, çok genç yaştaki kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldığını çoğunlukla Suriye ve Lübnan uyruklu kişilerin olduğuna dikkat çekti.





Bu durumu "Dışardan oy deposu yaratıldı. Yabancı insanlara vatandaşlık verilerek sandıktaki irademize direniş gösteriliyor" sözleriyle anlatan Aksoy, şunları aktardı:







"Bizim oylarımıza üstünlük sağlayacak kadar yabancı seçmene vatandaşlık verildi. Oy deposu karşılığında bize karşı direniş oluşturuluyor. 1.5 milyon civarında yabancı seçmen var. Bazı ülkelerde neredeyse oy kullanan hiç Türk yok. Sadece Suriyelilere odaklanmayın. Biz AKP ile seçime değil yabancılarla seçime giriyoruz. Büyük bir yabancı kitle talimat üzerine AKP oy veriyor. Tanzaya'da bile insanları artık örgütlemişler sandıkta oy kullanmaları için."













"Sandıklara olağanüstü katılım göstermeliyiz"

Yapılan bu oyunlara karşı 28 Mayıs Pazar günü sandıklara olağanüstü katılım olması gerektiğini ifade eden Aksoy, sözlerini şöyle sonlandırdı:





"Yabancı oylar devam ederken biz olağanüstü yüksek katılım yapmamız lazım sandığa. Sandıkta adeta bize savaş açılmış. Listelerde 1-2 yabancıdan bahsetmiyoruz. Adeta demografik saldırıyı durdurabilecek miyiz bunu düşünmeliyiz."