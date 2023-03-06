Yuan, doları zorluyor

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Şubat ayı verilerine göre Rusya'da ilk kez “hemen teslim” ile işlem gören en popüler döviz yuan oldu.



Yuan ticaret hacmi 1,48 trilyon rubleyi aşarak doları (1,42 trilyon ruble) geride bıraktı. Çin para biriminin spot piyasanın toplam cirosundaki payı %40'a yaklaştı.



Bu durum haliyle, Çin ile ticaretin büyümesinş teşvik ediyor. Ruble ile yuan'a geçiş, Maliye Bakanlığı'ndan Çin para birimi arzındaki artışı kolaylaştırılıyor.



Kommersant'ın Moskova Borsası'ndan alınan verilere dayalı tahminine göre, Şubat ayında ilk kez Rusya'da en çok işlem gören para birimi yuan oldu ve ABD dolarını ilk sıradan düşürdü.

Sonuç olarak, yuan ana para birimlerindeki toplam ticaret hacminin neredeyse% 40'ını oluşturuyor, dolar %38'in biraz üzerinde, euro ise % 21,2 seviyesinde kaldı.



Özellikle Çin Ana Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, son bir yılda ÇHC ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaret cirosu %29,3 artarak 190 milyar doları aştı. Çin ile ticaret cirosu ruble ve yuan üzerinden yapılıyor.