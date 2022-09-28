Samanyolu Haber /Ekonomi / Yuan'da 2008'den bu yana bir ilk yaşanıyor /28 Eylül 2022 21:12

Yuan'da 2008'den bu yana bir ilk yaşanıyor

Çin yuanının dolar karşısındaki değerinin 2008 küresel finans krizinden bu yana en düşük seviyeye indiği ifade edildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son faiz artırımının ardından Çin yuanının dolar karşısındaki değeri 2008 küresel finansal krizden bu yana en düşük seviyeye indi.

Çin para piyasalarında bugün kapanışta 7,2458’den işlem gören dolar/yuan paritesi, Ocak 2008’den bu yana yüksek seviyeyi gördü.

Parite, Fed’in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi nedeniyle 16 Eylül’de psikolojik eşik olarak görülen 7 seviyesini ilk kez aşmıştı.

Çin yuanı, Fed’in 21 Eylül’deki son faiz artırımının ardından son bir haftada yüzde 3 değer kaybetti.
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