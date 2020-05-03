Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Yüce gönüllü yerli ve milli abi' 65,7 milyar doları nasıl yedi? /03 Mayıs 2020 10:45

'Yüce gönüllü yerli ve milli abi' 65,7 milyar doları nasıl yedi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki hareketler 2019 yılından bu yana ciddi döviz kaybının yaşandığını ortaya koyarken, dolar kurunu 7 TL sınırında tutmak uğruna milyarlarca dolar satış harcandı.

SHABER3.COM

Ekonomistler ve yatırımcılar, tükenmiş rezervlerin şoklara karşı Türkiye'yi savunmasız bırakacağı konusunda uyarıyor. Net uluslararası rezervde 2019 yılından bu yana 66,7 milyar dolarlık artış görülmesi gerektiğini ancak bilançonun sadece 900 milyon dolarlık artışa işaret ettiğini belirten deneyimli bankacı Kerim Rota, “Dile kolay 15 ayda (Ocak 2019- Mart 2020) 65,7 milyar dolar harcanmış” dedi.

OTURDUĞU EVİ SATIP KİRACI ÇIKMAK GİBİ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Rota, TCMB'nin “kendi malı” olan dövizi satarak, swap yoluyla gecelik veya haftalık vadede emanet gelen yani borçlanılan dövizi net rezerve ilave ettiğini söyleyerek, “Böylece net rezervdeki kayıp da telafi edilmiş oluyor. Bir nevi oturduğun evi satıp yeni ev sahibine kiracı olmaktan farkı yok” yorumunu yaptı.

Rota, TCMB rezervlerinin hızla erimesine neden olan döviz satış trafiğinin nasıl gerçekleştiğini de anlattı. Kayıp rezervin önce döviz tevdiat hesabı (DTH) sahibine geçtiğini belirten Rota, mart sonu itibarıyla DTH'da 36,4 milyar dolar artış olduğuna işaret etti.

SWAPLA GERİ ALINIYOR

Bankaların “açık döviz pozisyonda” kalmamak için müşterilerine verdiği aynı miktar dövizi bir yerlerden satın almak zorunda olduklarını söyleyen Rota, “Demek ki, ortada bankalara bu dövizi satan ama geri almayan, yüce gönüllü ‘yerli ve milli bir abi' var. Biri döviz satıyorsa karşılığında TL alır. Dolayısıyla bu noktada da TCMB'nin TL fonlama miktarından bu ‘abi'nin TCMB olduğunu anlıyoruz” dedi.

TCMB'nin bu satışlar sonunda net ve brüt rezerv kaybı yaşamasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Rota, “Bu farkı kapatabilmek için 2019 Mart ayında yoğun ‘swap' işlemlerine başladı. Bu işlemde bankalar ellerindeki dövizi TCMB'ye borç verir, karşılığında TL borç alır. Mart sonu itibarıyla bankalarla yapılan swap tutarı 27,2 milyar dolar. Bankalardan borçlanılan bu tutar rezervlere ekleniyor” diye konuştu.

SWAP ÇIKARILDIĞINDA NEGATİFE GEÇİYOR

Kerim Rota, 2019 başından 2020 mart sonuna kadar 15 aylık net uluslararası rezerv (NUR) hesabını şöyle anlattı:

"TCMB'nin ‘reeskont' kalemi ihracatçılara TL kredi kullandırıp alınan dövizi gösteriyor. ‘BOTAŞ' kamu enerji şirketlerine satılan tutarlar. ‘Swap' ise TCMB'nin bankalardan aldığı emanet döviz. Hazine'nin iç ve dış piyasadan yabancı para borçlanması da NUR'a dahil. Depo uygulaması kalkınca, bankalara verilen döviz depo geri dönmesi de NUR'u etkiledi. Buna göre rezerv 15 ayda 66,7 milyar dolar artmalıydı."

24 Nisan'la biten haftada TCMB'nin net döviz rezervinin 25,2 milyar dolara gerilediğini kaydeden Rota, “Nisan netleşmedi ama swap çıkarıldığında 10 milyar doların üzerinde negatife geçtiğini düşünüyorum” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Yüce gönüllü yerli ve milli abi' 65,7 milyar doları... Sonraki Haber >>

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:46:28