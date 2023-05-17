Samanyolu Haber /Gündem / 'Yuh' dedirten iddia: 'Yüzde 545 fazla oy kullanılan sandık var' /17 Mayıs 2023 14:45

'Yuh' dedirten iddia: 'Yüzde 545 fazla oy kullanılan sandık var'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı sandıklarda katılım oranının yüzde 100’ün üzerinde olduğunu öne sürdü. Okuyan, “14 Mayıs’ta yüzde 545 katılımlı sandık var! 2839 sandıkta yüzde 100’ün üzerinde oy kullanılmış” dedi. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlere yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Bazı sandıklarda yüzde 100’ün üzerinde katılım olduğunu iddia eden Okuyan, bu sandıklarda AKP’nin açık ara önde olduğunu ifade etti.

Okuyan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs’ta yüzde 545 katılımlı sandık var! 2839 sandıkta yüzde 100’ün üzerinde oy kullanılmış. Görev kağıdıyla oy kullanmanın nasıl bir tuhaflık yarattığının kanıtı. Ve yüksek katılımlı yerlerin hepsinde AKP açık ara önde.

TKP İTİRAZ ETTİ
Öte yandan TKP, tespit ettikleri bazı hatalı sandık verilerine itiraz etti.

TKP’nin yanı sıra CHP, Türkiye İşçi Partisi, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti de dün çok sayıda sandıkta verilerin yanlış olduğu gerekçesiyle YSK’ya itiraz etmişti.

İTİRAZLAR İNCELENİYOR
Söz konusu itirazlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından incelenerek sonuca bağlanacak.


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