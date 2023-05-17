'Yuh' dedirten iddia: 'Yüzde 545 fazla oy kullanılan sandık var'

Bazı sandıklarda yüzde 100’ün üzerinde katılım olduğunu iddia eden Okuyan, bu sandıklarda AKP’nin açık ara önde olduğunu ifade etti.







Okuyan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





14 Mayıs’ta yüzde 545 katılımlı sandık var! 2839 sandıkta yüzde 100’ün üzerinde oy kullanılmış. Görev kağıdıyla oy kullanmanın nasıl bir tuhaflık yarattığının kanıtı. Ve yüksek katılımlı yerlerin hepsinde AKP açık ara önde.





TKP İTİRAZ ETTİ

Öte yandan TKP, tespit ettikleri bazı hatalı sandık verilerine itiraz etti.





TKP’nin yanı sıra CHP, Türkiye İşçi Partisi, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti de dün çok sayıda sandıkta verilerin yanlış olduğu gerekçesiyle YSK’ya itiraz etmişti.





İTİRAZLAR İNCELENİYOR

Söz konusu itirazlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından incelenerek sonuca bağlanacak.







