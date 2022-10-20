Samanyolu Haber /Gündem / Yük gemisinde kaybolan mühendisten 44 gündür haber yok /20 Ekim 2022 21:52

Yük gemisinde kaybolan mühendisten 44 gündür haber yok

Bulunduğu yük gemisinde kaybolan gemi makineleri mühendisi Yiğit Acar'dan 44 gündür haber alınamadığı ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Mısır'ın Süveyş Limanı’ndan denize açılan yük gemisinde 7 Eylül'de kaybolan gemi makineleri mühendisi Yiğit Acar'dan (24) 44 gündür haber alınamıyor. Son olarak Acar’ın valizinin de kaybolduğu ortaya çıktı.

Gemide 4'üncü mühendis olarak çalışan gemi makineleri mühendisi Yiğit Acar’ın, 7 Eylül akşamı gemide kaybolduğu belirlendi. Süveyş Kanalı'nı geçip açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında Acar bulanamadı. Kahire Büyükelçiliği'nce Mısır makamlarına bilgi verilen olayla ilgili başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edildi.

Kaybolduğu gün saat 14.30'da gemide görüldüğü öğrenilen mühendis için gidilen rota üzerinde arama çalışmaları yapıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ülkede başlattığı arama-kurtarma çalışmalarında da genç mühendisin izi bulunamadı.
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