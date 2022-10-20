Yük gemisinde kaybolan mühendisten 44 gündür haber yok

Mısır'ın Süveyş Limanı’ndan denize açılan yük gemisinde 7 Eylül'de kaybolan gemi makineleri mühendisi Yiğit Acar'dan (24) 44 gündür haber alınamıyor. Son olarak Acar’ın valizinin de kaybolduğu ortaya çıktı.Gemide 4'üncü mühendis olarak çalışan gemi makineleri mühendisi Yiğit Acar’ın, 7 Eylül akşamı gemide kaybolduğu belirlendi. Süveyş Kanalı'nı geçip açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında Acar bulanamadı. Kahire Büyükelçiliği'nce Mısır makamlarına bilgi verilen olayla ilgili başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edildi.Kaybolduğu gün saat 14.30'da gemide görüldüğü öğrenilen mühendis için gidilen rota üzerinde arama çalışmaları yapıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ülkede başlattığı arama-kurtarma çalışmalarında da genç mühendisin izi bulunamadı.