Samanyolu Haber /Spor / Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçında 5 gol vardı /26 Ekim 2020 22:20

Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçında 5 gol vardı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasınki Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçında tam 5 gol vardı. İşte maçın detayları.

SHABER3.COM

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 yenip üç maçlık galibiyet özlemine son verdi.
Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 

Konuk ekip, Atiba Hutchinson (13'), Vincent Aboubakar (39' pen.) ve Cyle Larin'in (48') attığı gollerle galibiyete uzandı.

Ev sahibi ekibin golleri ise Muris Mesanovic (76') ve Hadi Sacko'dan (90+4') geldi.

Siyah Beyazlılar'da ayrıca Josef de Souza, 67. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Beşiktaş, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 5 puanda kalan Yukatel Denizlispor ise haftayı bay geçecek.

İşte son puan durumu:


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