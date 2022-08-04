Samanyolu Haber /Gündem / Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı /04 Ağustos 2022 16:26

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi bir sene uzatılırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmesine karar verildiği belirtildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi bir sene uzatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, duyurduğu kararlara göre Yüksek Askeri Şura’da, 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albaysa general ve amiralliğe yükseltildi.

Öte yandan, Genelkurmay başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanıyan cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle Genelkurmay başkanlığı görev süresiyle ilgili değişikliğe gidildi.

Buna göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ‘Subaylığa nasıp, terfi ve atama’ başlıklı 9’uncu maddesinin “Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır” fıkrasına “Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir” ibaresi eklendi.
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