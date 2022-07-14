Yüksek enflasyona karşı İspanya'da radikal karar

Yüksek enflasyonun akaryakıt fiyatlarına yasıması insanlara ulaşım zammı olarak yansırken, İspanya'da bu duruma bir çare olarak kamu tarafından işletilen tren hatlarının ücretsiz yapılması kararının verildiği belirtildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre İspanya’da kamuya ait trenlerin eylülden itibaren ücretsiz olacağı açıklandı. İspanya’da kamuya ait trenlerin eylülden itibaren ücretsiz olacağı açıklandı.

Ülkede devletin işlettiği toplu taşıma ücretleri hızla artan enflasyon karşısında yüzde 50 indirilmişti.Hükümet 1 Eylül itibariyle yıl sonuna kadar devlete ait demir yollarında (Renfe) ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.Uzun yol ve tek binişler istisna olacak.İspanya Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında uygulamanın enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki devam eden artışın neden olduğu olağanüstü şartlarda günlük güvenli, rahat, ekonomik ve sürdürülebilir ulaşıma maksimum teşvik amacıyla uygulamaya geçirildiği belirtildi.