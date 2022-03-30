Samanyolu Haber /Dünya / Yüksek faturalara devlet desteği onaylandı /30 Mart 2022 06:14

Yüksek faturalara devlet desteği onaylandı

İspanya'da hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomideki etkilerini azaltmak ve enerji fiyatlarındaki artıştan şirket ve tüketicilerin daha az etkilenmesi için bağlantı ücretlerini azaltacak ve elektrik şirketlerinin fazla karına ek vergi getirecek.

SHABER3.COM

Hükümet, 16 milyar euroluk yardım paketini içeren "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı"nı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda kabul etti.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Ekonomi Bakanı Ndia Calvino amaçlarının elektrik fiyatlarını mümkün olan en düşük düzeyde tutmak olduğunu vurguladı.

1 Nisan'da yürürlüğe girecek ve 3 ay sürecek olan plan kapsamında 16 milyar euroluk yardımın 6 milyar eurosu direkt yardım ve vergi indirimi, 10 milyar eurosu da kredi kolaylığı şeklinde sunulacak.

Bu süreçte enerji fiyatlarındaki artış gerekçesiyle işçi çıkarılması da yasaklandı.


Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Enerji fiyatlarındaki artış işten çıkarma için bir sebep değil çünkü bunu önlemek için her türlü kamusal kaynağa sahipler. Krizlerde sosyal koruma mekanizmaları varken işçi çıkarmaya gerek yoktur." ifadesini kullandı.

İşçi çıkarma yasağının, hükümetin kabul ettiği yardım planından faydalanacak tüm şirketler için geçerli olacağını aktaran Diaz, buna rağmen işçi çıkaranların aldıkları kamu yardımını geri ödemek zorunda kalacaklarını kaydetti.

Diğer yandan hükümetin kabul ettiği yardım paketi çerçevesinde gelecek 3 yıl boyunca siber güvenliği güçlendirmek için eylem ve projeler dahil yaklaşık 150 girişimin öngörüldüğü bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yüksek faturalara devlet desteği onaylandı Sonraki Haber >>

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:29:17