Samanyolu Haber /Gündem / Yüksek gerilim hattında korkunç ölüm /05 Aralık 2022 12:24

Yüksek gerilim hattında korkunç ölüm

Diyarbakır’da 12 metrelik yüksek gerilim hattına eldiven, keski ve tornavida ile çıkan Bekir A. (25), elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Elektrik şirketi çalışanı olmayan Bekir A.’nın yapılan üst aramasında arka cebinde eldiven, keski ve tornavida bulunduğu öğrenildi.

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Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde, 4 Aralık akşam saatlerinde Bekir A. (25) bilinmeyen nedenle 12 metrelik yüksek gerilim hattına çıktı. Akıma kapılan Bekir A., elektrik direği üzerinde asılı kaldı.

Çevredekilerin direk üzerinde hareketsiz, sarkmış halde bir kişi görmesi ve haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin olayı elektrik şirketine bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler elektriği kesti.

YAŞAMINI YİTİRMİŞ HALDE BULUNDU

Ekipler, vinç ile direğe çıkıp Bekir A.’yı indirdi. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Bekir A.’nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bekir A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
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