Yüksek kira artışları Meclis gündeminde

Yüksek kira artışları konusu gündemdeki yerini korurken, söz konusu gelişmenin CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay tarafından Meclis gündemine taşındığı belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre CHP, kira artışlarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını talep etti. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasını taşıyan önergede, kirada oturan dar gelirli yurttaşların, kira artışları nedeniyle ekonomik krizi daha fazla hissetmeye başladığı ifade edildi. CHP, kira artışlarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını talep etti. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasını taşıyan önergede, kirada oturan dar gelirli yurttaşların, kira artışları nedeniyle ekonomik krizi daha fazla hissetmeye başladığı ifade edildi.

Üç grup başkanvekilinin hazırladığı önergede, "24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından yürürlüğe giren rejime kasteden anayasa değişikliğiyle, adına iktidar çevrelerince cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ama özünde bir tek adam rejimi oluşturulmuştur. Yürütme organının başındaki cumhurbaşkanının ve cumhurbaşkanı tarafından atanan liyakatsiz ekonomi yönetiminin yanlış politikalarıyla ülke ciddi bir ekonomik krize sürüklenmiş, vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ülkeyi yöneten basiretsiz kadroların meydana getirdiği kriz, özellikle dar gelirlileri vurmuştur. AKP’nin ekonomiyi bildiği inadıyla çıkılan bu yolda, Türk lirası tarihinin en dip noktasına gerilemiş, enflasyon, faiz ve işsizlik fırlamıştır" ifadelerine yer verildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2012 yılında vatandaşların yüzde 21,1'ini oluşturan kiracı oranının 2020 yılında yüzde 26,2'ye yükseldiğine işaret edilerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatlarının Türkiye genelinde bir önceki yıla göre yüzde 110 artış gösterdiği, İstanbul'da ise yüzde 122'ye ulaştığı kaydedildi. Artış oranının, İstanbul, Aydın, Muğla ve Antalya gibi sahil kentlerinde çok daha ürkütücü boyutlara ulaştığı ifade edilerek, artan kiraların, bu illerdeki kamu çalışanlarının, kiraların daha uygun olduğu bölgelere tayin isteklerini arttırdığı belirtildi.